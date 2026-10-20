Hora, dónde ver y claves de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE con Unai Sordo y Pepe Álvarez

El próximo 11 de noviembre se celebrará una huelga general por el derecho a la vivienda, a solo dos días del inicio de la campaña para las elecciones del 29-N. La convocatoria busca desbloquear la negociación colectiva para "subir salarios, reducir la jornada laboral, mejorar la salud de los trabajadores y erradicar la precariedad", tal como acordaron a principios de octubre CC.OO., UGT, el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones.

En este contexto, el jueves 22 de octubre a las 09:30 horas (hora peninsular), el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, serán los invitados centrales de Los Desayunos de RTVE y EFE en el Instituto Cervantes de Madrid. Los periodistas Marc Sala (presentador del Telediario Fin de Semana), Lara Hermoso (directora del informativo 24 Horas de RNE) y Mamen Jiménez (directora de Economía de la Agencia EFE) serán los encargados de formular las preguntas para abordar la actualidad política y económica, así como los detalles de la jornada de huelga.

¿Qué son Los Desayunos de RTVE y EFE? Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE nacen con el objetivo de enriquecer el debate público sobre los grandes temas de actualidad, y reúnen en un mismo espacio a líderes políticos, periodistas y destacados representantes de la sociedad civil. Con este proyecto, ambos medios sellan su alianza estratégica y consolidan su papel como grandes referentes de la comunicación pública, apostando por un formato que aúna rigor periodístico, análisis plural y máxima cercanía con la audiencia. El último entrevistado en el formato de los dos medios ha sido el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. El economista fue entrevistado por Pepa Bueno, Carlos Núñez y Mamen Jiménez para abordar con él la actualidad política y económica del momento. Los Desayunos Los desayunos de RTVE EFE - Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa Carlos Cuerpo, es el protagonista de ‘Los Desayunos’ en el Instit... Ver ahora