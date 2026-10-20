Patti Smith: "No soy conservadora ni demócrata. Pero me avergüenza el Gobierno actual de Estados Unidos"

La considerada madrina del punk, Patti Smith, ya está en Oviedo y afronta su semana como Princesa de Asturias en un momento muy singular de su trayectoria. La compositora y poeta, galardonada con el Premio de las Artes 2026 de la Fundación, cumple este martes, exactamente, medio siglo de relación con el público español: el 20 de octubre de 1976 ofreció su primer concierto en nuestro país, en Badalona, ante 5.000 personas. Lo organizó Gay Mercader. Una fecha, además, que coincide con el nacimiento de Arthur Rimbaud, una de sus grandes influencias.

01.24 min Patti Smith ya está en Asturias donde este viernes recogerá el Princesa de Asturias de las Artes

"Yo era muy joven, tenía veintipico", ha señalado en la rueda de prensa celebrada en Oviedo sobre aquellos días en los que Mercader quería traer el rock and roll a nuestro país tras la dictadura de Franco. Y ha explicado que, pese a no disponer del equipo perfecto, la música y la sensación de cambio estaban por encima de cualquier imperfección. Smith ha celebrado la oportunidad de conmemorar aquel concierto con una nueva actuación, que le permite recuperar "ese entusiasmo". Sin embargo, ha reconocido que el aniversario también le provoca tristeza por "el mundo tan convulso en el que nos encontramos" y ha asegurado que piensa especialmente en los jóvenes.

"Cuando vi una obra de Picasso a los 12 años supe que quería ser artista" La autora de Because the Night ha confesado que su relación con la cultura española se remonta a su infancia, cuando descubrió a Pablo Picasso. "Mi artista favorito. Cuando a los 12 vi una obra de él supe que quise ser artista", ha recordado la cantante y escritora, que ha apuntado que siempre que visita Madrid acude al Museo Reina Sofía para contemplar el Guernica, al que considera una obra fundamental contra la guerra. "Para mí es como un viejo amigo. Durante mucho tiempo estuvo en Nueva York y me alegro que haya vuelto a España", ha señalado. Smith ha destacado la capacidad de España para producir una gran belleza, y ha expresado su admiración por figuras como Federico García Lorca y Miguel de Cervantes. Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 por su "impetuosa creatividad" RTVE Asturias La artista también ha reivindicado la riqueza cultural española y el entusiasmo y la curiosidad de sus jóvenes. Entre los lugares y creadores que le interesan ha mencionado el Museo Guggenheim de Bilbao, que ha visitado en numerosas ocasiones, y una iglesia de San Sebastián, donde hay una estatua que del santo que es considerado gay. A propósito de esto, ha contado que Michael Stipe, el cantante de REM, que se encuentra en España también, le envió la pasada noche una fotografía en color de San Sebastián que ella misma había tomado dos años atrás. Smith ha querido destacar asimismo la figura de Roberto Bolaño, que escribió en España su novela 2666 y, por tanto, "desde todos los puntos de vista puede ser considerado español, para mí es el más importante escritor del siglo XXI". Hasta dos veces ha lamentado su muerte prematura.

Sobre Trump, sin mencionarlo: "Un liderazgo deplorable" Smith, que en diciembre cumplirá 80 años, ha sido muy crítica con la situación política de Estados Unidos y ha reconocido que le resulta difícil hablar de su país porque "tenemos un liderazgo deplorable". "No soy ni conservadora ni demócrata, pero me siento avergonzada del Gobierno actual", ha confesado. La escritora considera que el arte, por sí solo, ya no es suficiente para afrontar el momento político y reclama una movilización colectiva que reúna a activistas, creadores, periodistas y ciudadanos de toda condición, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. En este sentido, aunque defiende que los artistas pueden contribuir a través de canciones, poemas, fotografías o textos, ha insistido en que la prioridad debe ser la acción conjunta: "Necesitamos estar unidos»". De cara a las próximas elecciones estadounidenses, Smith ha subrayado la importancia del voto y de la participación ciudadana, por encima incluso de lo que puedan hacer individualmente los artistas. "Ya sé que igual es extraño que lo diga yo, pero lo pienso". Para ilustrarlo, ha evocado el ejemplo de Gandhi y las movilizaciones multitudinarias: "No porque hubiera un líder, sino porque había millones de personas con manifestaciones". La cantante ha concluido que "lo que mi país necesita ahora mismo es acción civil".

Admiración por León XIV Sobre su relación con la religión, Patti Smith ha contado que esta ha pasado por distintas etapas, desde la educación como testigo de Jehová que recibió de niña hasta una espiritualidad más personal. Su madre le enseñó a rezar y creció con una formación religiosa tanto en casa como en el colegio, pero a los 12 años decidió ser artista y desarrollar su propio camino, al margen de las restricciones filosóficas que encontraba en la religión. Un accidente en 1978 la llevó a releer el Nuevo Testamento y a descubrir la figura de Jesús a través de la película de Pier Paolo Pasolini, una experiencia que transformó su manera de entender la fe. Patti Smith, la hija pródiga de un santo que no se parecía a su familia Javier Villuendas Desde entonces, ha desarrollado una relación íntima con Dios, sin adscribirse a una religión estructurada, aunque asegura respetar las creencias de los demás. "En estos tiempos es necesario creer en alguien y al menos creamos en nosotros mismos", ha afirmado. También ha expresado su admiración por el papa León XIV, con quien mantuvo un encuentro en el que no hablaron de religión sino de cómo mejorar el mundo y ayudar a los jóvenes.