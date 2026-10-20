Ghibli y la emoción animada

Sesión matinal de un sábado en un cine del centro de Madrid. En la cartelera, junto a los últimos éxitos de taquilla, como La bola negra o La odisea, se ha colado El viaje de Chihiro, una película japonesa de animación en versión original. Han pasado veinticinco años desde su estreno y, aun así, no queda una butaca libre. Entre el público hay grupos de jóvenes, adultos y personas mayores. Nada que ver con la típica imagen de cine familiar que cabría esperar de una sesión de dibujos animados. Son distintas generaciones de espectadores que hoy redescubren la aventura de una niña atrapada en un mundo habitado por espíritus.

La escena resume por qué Studio Ghibli ha calado tan hondo en públicos tan diversos: sus películas parecen cuentos fantásticos, pero hablan de emociones en las que todos nos reconocemos: la amistad, la pérdida, la nostalgia ante un mundo que cambia o el miedo a crecer. Como le dicen a Chihiro en la película: «Nada de lo que sucede se olvida jamás, aunque tú no puedas recordarlo». El cine de Ghibli se queda con nosotros aunque no sepamos explicar por qué.

Esa capacidad para emocionar a espectadores de distintas edades y culturas es la razón por la que Ghibli recibe el próximo 23 de octubre el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Aprovechando el tirón del premio, en Informe Semanal hemos querido rendir homenaje al legendario estudio japonés y descubrir qué hace que sus películas sean tan especiales.

Heidi, Marco y Ana de las Tejas Verdes: Ghibli antes de Ghibli Mucho antes de que el nombre de Ghibli nos empezara a sonar, su manera única de emocionar ya llegaba a nuestros hogares cada tarde a través de la televisión. Heidi (1974) o Marco (1976), las series que marcaron nuestra infancia y nos hicieron derramar más de una lágrima, fueron la escuela en la que Isao Takahata y Hayao Miyazaki forjaron su talento. Detrás de las aventuras de aquella huérfana suiza en los Alpes y del periplo de un niño italiano en busca de su madre estaban estos dos amigos y animadores, que durante los años setenta desarrollaron buena parte de su carrera en las exitosas producciones de Nippon Animation. Heidi (1975), la serie dirigida por Isao Takahata antes de fundar Studio Ghibli "Para el público español supuso el primer gran contacto con la estética del anime", recuerda Raúl García, veterano director de cine de animación y admirador del trabajo de Miyazaki. "Heidi, Marco, Ana de las Tejas Verdes… No solo eran dibujos muy amables, con una inocencia increíble y un appeal visual muy potente", explica. "También, aunque fuesen folletines de cien mil capítulos, estaban narrados increíblemente bien". Aquellas series ya "marcaban el tono, la temática, la cadencia que luego mostrarían sus películas, el gusto por la naturaleza y por ese ritmo sosegado", señala Marta García Villar, profesora de narrativa audiovisual y divulgadora de la obra de Ghibli, "hasta el punto de que estas series son referentes míticos para un montón de generaciones". Tras curtirse en aquellas producciones televisivas, en 1985 Takahata, Miyazaki y el productor Toshio Suzuki fundaron Studio Ghibli bajo unas reglas estrictas que siempre han mantenido: se centran en películas para la gran pantalla, no hacen secuelas y anteponen la calidad al negocio. Menos títulos, pero más cuidados, una filosofía poco habitual en la industria audiovisual. El nombre del estudio también encierra una declaración de intenciones. Ghibli hace referencia a un avión italiano de la Segunda Guerra Mundial y a un viento cálido del desierto. Miyazaki quería que su estudio trajera nuevos aires al mundo de la animación. Y vaya si lo consiguió.

Personajes con sombras y heroínas sin estereotipos Frente a las fórmulas convencionales de la animación occidental, Ghibli reivindica otras historias y otra manera de contarlas. Lo sabe bien Raúl García, el primer animador español que trabajó en Disney y que participó en clásicos como El rey león, La bella y la bestia, Pocahontas o Aladdín. «Los temas de los que nos habla son totalmente adultos y diferentes del mundo del cuento de hadas al que estamos acostumbrados en la animación tradicional», explica. En el cine de Ghibli no todo es blanco o negro, abundan los matices y los finales no están nada edulcorados. "Sus películas no son maniqueas, en el sentido de que no hay un malo malísimo y un bueno buenísimo. Todo el mundo tiene esas sombras de humanidad: tienen personalidad, dudas, sufren y se enfrentan a un mundo en el que ya no hay el malvado de turno", señala García. 'La princesa Mononoke' (1997), de Hayao Miyazaki. ©Studio Ghiblic No hay héroes ni villanos como tal, ni princesas en apuros. Mucho antes de que Disney o DreamWorks comenzaran a alejarse de ese estereotipo, el estudio japonés ya situaba a las niñas y las mujeres en el centro de sus relatos. Como destaca Marta García Villar: "Sus personajes femeninos son fuertes, valientes y decididos, no están nada sexualizados ni están dirigidos a encontrar un amor romántico". Basta recordar a San, la joven criada por los lobos en La princesa Mononoke; a Nausicaä, que intenta proteger su mundo en Nausicaä del Valle del Viento; a la propia Chihiro o a Sophie, de El castillo ambulante. En Ghibli, las chicas pelean por salvar la naturaleza, a su familia o simplemente por superar sus miedos.

Naturaleza, pacifismo y la obsesión por volar Y sí: en sus películas también hay brujas, magos y criaturas fantásticas, pero todo está al servicio de unos temas que tampoco son los habituales en el mundo de la animación. El más evidente —y casi omnipresente en todas las historias de Ghibli— es el conflicto entre los humanos y la naturaleza, casi un personaje más. "Yo creo que Ghibli era ecologista antes de que esta palabra se pusiese de moda", apunta el cineasta Pablo Berger, devoto del estudio japonés. Basta recordar Mi vecino Totoro (1988) o Pom Poko (1994), donde unos mapaches luchan por salvar su bosque. "Elamor a la naturaleza es fundamental en su cine y entronca con la cultura japonesa, el budismo y el sintoísmo", explica Berger. El antibelicismo (Miyazaki y Takahata crecieron en el Japón de posguerra) es otro de los temas recurrentes del estudio: desde los dos mundos en conflicto de El castillo ambulante (2004) —que Miyazaki decidió poner en marcha como crítica a la guerra de Irak— hasta el trauma bélico de El chico y la garza (2023) o La tumba de las luciérnagas (1988), el filme de Isao Takahata sobre dos hermanos huérfanos que luchan por sobrevivir tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial; una de las películas que, en palabras de Berger, «mejor han retratado el horror de la guerra". 'La tumba de las luciérnagas' (1988), de Isao Takahata. ©Studio Ghibli Pero si algo delata a Miyazaki en cada plano es su obsesión por despegar del suelo. Hijo de un fabricante de piezas para aviación, el cineasta encuentra la forma de meter secuencias de vuelo en casi todas sus obras. Ya sea sobre el lomo de un dragón, como Chihiro, con un hidroavión en Porco Rosso (1992) o sobre una escoba. Berger recuerda esa escena de Nicky, la aprendiz de bruja en la que la protagonista recupera la capacidad de volar para salvar a su amigo Tombo: «Nadie ha hecho secuencias de vuelo con la perfección y con la magia que lo ha hecho Ghibli».