The Weeknd y el arte de llenar estadios sin incendiar la grada

La trama europea de la exitosísima After Hours til Dawn, la gira de The Weeknd, llegó por fin a España. Primero de los tres Metropolitanos, en Madrid, y después el Olímpico de Barcelona. Sin despeinarse (no en balde su pelo es afro), el cantante canadiense lleva girando por Europa desde junio, comenzando por Manchester y pasando por Copenhague, Múnich, Londres o Varsovia, entre tantas ciudades más y con varias fechas seguidas en ellas… y siempre en grandes estadios.

The Weeknd es el tercer artista con más oyentes mensuales en Spotify, con 115 millones, solo por detrás de Justin Bieber y Bruno Mars. Cuidado, eh. Su canción Blinding Lights es la más escuchada de la historia de esta plataforma y, además, hablamos del tercer tour de conciertos más lucrativo también de la historia, superando los mil millones de dólares, y solo por detrás del Eras Tour de Taylor Swift y el Music of the Spheres World Tour de Coldplay. Y esto al acabar 2025, que aún puede escalar posiciones este año.

Madrid, entonces. Volvamos. Estadio a tope. Gente de muchos países. Una mujer, incluso, vio el concierto casi entero de espaldas, grabándose compulsivamente stories de sí misma bailando (prioricemos protagonismos, artista). Antes, al inicio, salió un coro de monjes o monjas con túnicas rojas, reciclando por enésima vez lo de Eyes Wide Shut. Y en medio del estadio, una figura gigante y rotatoria con forma de Oscar de Hollywood pero sexy y The Weeknd, ¡ahí está!, avanzando por la pasarela. Al fondo, una ciudad en ruinas. Pero aún era de día y ver las costuras del montaje no era lo más hermoso.

¿Se acuerdan aquello de Lola Flores que, además, era una leyenda urbana? Lo de “ni canta ni baila, pero no se la pierdan”. Pues en verdad no tiene tanto que ver, porque la voz es el mayor activo de The Weeknd, pero un paralelismo forzado se puede plantear. Su carisma no es arrollador. No baila excesivamente bien. No acaba de ser rupturista ni impactante con su R&B electrónico, su pop oscuro atmosférico deudor de los 80 en sus emulaciones a un Michael Jackson menor o unos Daft Punk que le dan sopas con honda funk. Y, sin embargo, toca varios palos con ‘savoir faire’ afrancesado que funcionan popularmente como Dios, nos guste más o menos.

¡Tiene ojos! Salió con una máscara veneciana negra y ojos rojos de láser. Le vimos bailar hasta a lo Chiquito de la Calzada en un inicio resultón que tuvo en Starboy su primer hito destacable. En otros conciertos anteriores masivos presenciados, como Bad Bunny, Karol G o Kanye West, la locura era la norma. Aquí el ambiente estuvo más contenido, frío, maquinal, dentro de la sensualidad habitual y contoneante, si quieren, del género. No vimos a nadie gritar demasiado, vaya, salvo cuando The Weeknd se quitó el antifaz. Wow, ¡es él! ¡Tiene ojos! La capacidad de reacción en estos eventos es digna de estudio científico. Entre la pirotecnia tecno, y literal, con sus fuegotes, The Weeknd encontró las mejores reacciones de la grada. Cry for Me sonó estupenda con la pantalla bombeando colores y los monjes y monjas de Eyes Wide Shut iluminados muy siniestramente. Y, por fin, aconteció un Take My Breath teñido de rojo, pero sonando regular, un poco pelotera sonora y con un sinte de bajo que debería haber estado mucho más marcado. Se puso todo el foco en su voz ‘michaeljacksoniana’ estupenda. Y, bien, pero, ¿y el resto qué? En este escenario en forma de cruz, con sus pantalones, su ciudad en ruinas y un pequeño pedestal maya, Abel Tesfaye, su nombre real, se puso después gafitas de sol de fiestero noctámbulo y tuvo aquí su mejor ristra con Sacrifice y Can’t Feel My Face, que sonaron fantásticas con su poco de electrónica retorcida, casi witch house, pero solo un poquito para que venga el rock-soul de masas raudo. Brilló sobre todas The Hills, una de las altas cumbres del repertorio.