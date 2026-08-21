El fenómeno de El Niño provoca la reducción del número de buques que transitarán por el Canal de Panamá en septiembre

El número de buques autorizados a transitar por el Canal de Panamá se reducirá a partir de septiembre debido a la disminución de las precipitaciones provocada por el fenómeno de El Niño, según anunció el organismo público autónomo que gestiona esta vía estratégica que conecta los océanos Atlántico y Pacífico.

A partir del 3 de septiembre, el número de tránsitos diarios se reducirá de 36 a 34 buques, y posteriormente bajará a 32 desde el 15 de septiembre, de acuerdo con un comunicado de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Aproximadamente el 5 % del comercio marítimo mundial transita por este canal de 80 kilómetros de longitud, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China.

Debido al fenómeno de El Niño, se han registrado "precipitaciones inferiores a las previstas en la cuenca hidrográfica del canal" y, por ello, "son necesarias medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo" de las operaciones, señaló la autoridad canalera.

El canal funciona gracias al agua de lluvia almacenada en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela, cuyos niveles han disminuido como consecuencia de los "efectos adversos del fenómeno de El Niño".

La ACP ya había puesto en marcha hace varios meses otras medidas para ahorrar agua, entre ellas la reducción del calado máximo permitido para los buques.

En 2023, El Niño obligó a la autoridad gestora a reducir el número de tránsitos diarios de 38 a 22, debido a que los niveles de los lagos se encontraban en mínimos muy bajos.

El Niño es un fenómeno climático natural que se repite cada dos a siete años. Se caracteriza por el calentamiento de las aguas superficiales del centro y el este del océano Pacífico ecuatorial, lo que provoca durante varios meses importantes alteraciones en los patrones globales de viento, presión atmosférica y precipitaciones.

Este año, la mayoría de los modelos meteorológicos prevén un episodio de intensidad excepcional, potencialmente el más fuerte desde que existen registros.

Más al norte, en Centroamérica, el Gobierno de Honduras declaró el miércoles en situación de alerta a cerca del 80 % de su territorio, incluida la capital, Tegucigalpa, debido a la sequía agravada por el fenómeno de El Niño.