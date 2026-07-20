Navarra vibra por el triunfo de la Roja

La noche del 19 de julio quedará en la retina para muchos navarros. La imagen del gol de Ferrán Torres en la prórroga está ya grabada en la juventud que salió a las calles de las principales ciudades de la comunidad foral. Son jóvenes que no recuerdan la victoria de la selección en 2010 porque eran demasiado pequeños o, simplemente, porque no habían nacido.

La plaza del Castillo de Pamplona volvió a ser el epicentro de la fiesta después de los Sanfermines. El Ayuntamiento instaló cuatro pantallas gigantes para que la visión fuera completa, al igual que hiciera en la fina de la Copa del Rey en 2023 entre Osasuna y Real Madrid. Allí se congregaron familias, jóvenes y también algunos seguidores argentinos.

01.28 min Tensión y emoción en los hogares navarros por la final del Mundial

Pamplona fue uno de tantos municipios navarros que siguieron la final. Tudela ya vibró con la semifinal contra Francia y, de nuevo, el Consistorio volvió a colocar un monitor en la fachada de la casa del reloj. Mientras tanto, en Estella la plaza de los Fueros o se llenó de aficionados con la indumentaria que han lucido los jugadores durante el campeonato.