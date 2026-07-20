Navarra vibra por el triunfo de la Roja
- Miles de personas abarrotaron la plaza del Castillo en Pamplona
- Tudela, Estella y otras localidades se volcaron en sus plazas principales
La noche del 19 de julio quedará en la retina para muchos navarros. La imagen del gol de Ferrán Torres en la prórroga está ya grabada en la juventud que salió a las calles de las principales ciudades de la comunidad foral. Son jóvenes que no recuerdan la victoria de la selección en 2010 porque eran demasiado pequeños o, simplemente, porque no habían nacido.
La plaza del Castillo de Pamplona volvió a ser el epicentro de la fiesta después de los Sanfermines. El Ayuntamiento instaló cuatro pantallas gigantes para que la visión fuera completa, al igual que hiciera en la fina de la Copa del Rey en 2023 entre Osasuna y Real Madrid. Allí se congregaron familias, jóvenes y también algunos seguidores argentinos.
Pamplona fue uno de tantos municipios navarros que siguieron la final. Tudela ya vibró con la semifinal contra Francia y, de nuevo, el Consistorio volvió a colocar un monitor en la fachada de la casa del reloj. Mientras tanto, en Estella la plaza de los Fueros o se llenó de aficionados con la indumentaria que han lucido los jugadores durante el campeonato.
Agresión en Berriozar
Entre las celebraciones ha habido que lamentar graves incidentes en Berriozar que investigan Guardia Civil y Policía Foral. Un grupo de encapuchados, algunos de ellos portando barras y otros objetos, agredían por sorpresa a aficionados de la selección española que estaban siguiendo la final en una terraza. Se da la circunstancia de que los aficionados varios de los cuales resultaron heridos eran militares; tres de ellos están heridos y otras tres personas también tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios.
Todos los partidos políticos del arco parlamentario navarro han condenado estas agresiones. El alcalde de Berriozar lamenta los hechos en un comunicado en el que muestra paralelamente su preocupación por la presencia de simbología nazi en el municipio.