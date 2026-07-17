Alivio en Petilla de Aragón tras una jornada de tensión por el incendio de Orés

El enclave navarro de Petilla de Aragón se encuentra lejos del resto del territorio foral, pero las llamas del incendio de Orés han llegado a sus proximidades. Con el paso de las horas, las condiciones meteorológicas han cambiado; el viento sopla de contra y el pueblo respira un poco más aliviado.

Florentino Aguas ejerce de alcalde en esta localidad de apenas 30 habitantes. Por la tarde, decidió avisar puerta por puerta a los vecinos para llevar a cabo la evacuación preventiva. El punto de alarma fue la llegada del fuego al entorno de Uncastillo, que se encuentra a tan solo 18 kilómetros de Petilla. Sin embargo, la solidaridad hizo que todos los habitantes tuvieran un lugar para pasar la noche.

“Nos llamaron del pueblo de Urriés y nos ofrecieron alojamiento“

Mientras tanto, se desplegaba un contingente de medios, principalmente del gobierno navarro, para defender la villa. Durante el jueves se realizaron labores de extinción para proteger núcleos urbanos con helicópteros, bomberos y guardas forestales de Navarra. Por otro lado, se movilizó un buldócer para levantar elementos que impidieran la propagación del incendio. La Policía Foral permaneció también en la localidad toda la noche para garantizar la seguridad.