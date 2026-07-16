El Govern tancarà la carretera de la Serra i restringirà una trentena de punts per l'eclipsi
- L'objectiu és evitar qualsevol risc d'incendi per les altes temperatures i l'afluència multitudinària de persones
- S'habilitaran 26 zones oficials per observar el fenomen amb totes les garanties
El Govern tancarà la carretera de la Serra de Tramuntana i els accessos a una trentena d'espais naturals el dia de l'eclipsi, des de les tres de l'horabaixa fins a les nou del capvespre. Però, si hi preveu col·lapse, les restriccions es podrien avançar. De forma paral·lela, habilitarà 26 zones oficials per observar el fenomen amb totes les garanties.
Talls a la Serra des de les 15:00h
La Serra i espais naturals com Cala d'Hort, a Eivissa, o el Toro, a Menorca, estan en el centre de l'operatiu. L'objectiu: evitar qualsevol risc d'incendi per la combinació d'altes temperatures i l'afluència d'una multitud de persones.
Per això es tallaran els accessos a la carretera de la Serra, la MA-10, a partir de les tres de l'horabaixa del dia de l'eclipsi. També a la península de Formentor, fars, miradors, platges i altres punts d'elevada afluència. Les carreteres estaran monitoritzades des del dia d'abans i, si l'aforament o el trànsit és massa elevat, les restriccions podrien avançar-se.
Vigilància específica també a la mar, amb tots els mitjans de Salvament Marítim, i les patrulles, també les frontereres, de la Guàrdia Civil, fins i tot abans de salpar.
Per restringir al màxim la mobilitat en les zones sensibles, el Govern ha fixat 26 zones oficials d'observació a les quatre Illes. Llocs com la Platja de Palma, Santa Ponça o el camp de futbol d'Algaida, platges i cales de la costa sud-oest a Menorca i a la costa de ponent de l'illa d'Eivissa.
També es llançarà una campanya informativa de salut ocular en cinc idiomes diferents per minimitzar les afectacions a la visió.