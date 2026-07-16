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Eclipsi

El Govern tancarà la carretera de la Serra i restringirà una trentena de punts per l'eclipsi

  • L'objectiu és evitar qualsevol risc d'incendi per les altes temperatures i l'afluència multitudinària de persones
  • S'habilitaran 26 zones oficials per observar el fenomen amb totes les garanties
La Serra de Tramuntana, blindada el dia de l'eclipsi
La Serra de Tramuntana, blindada el dia de l'eclipsi
P. Fons

El Govern tancarà la carretera de la Serra de Tramuntana i els accessos a una trentena d'espais naturals el dia de l'eclipsi, des de les tres de l'horabaixa fins a les nou del capvespre. Però, si hi preveu col·lapse, les restriccions es podrien avançar. De forma paral·lela, habilitarà 26 zones oficials per observar el fenomen amb totes les garanties.

Talls a la Serra des de les 15:00h

La Serra i espais naturals com Cala d'Hort, a Eivissa, o el Toro, a Menorca, estan en el centre de l'operatiu. L'objectiu: evitar qualsevol risc d'incendi per la combinació d'altes temperatures i l'afluència d'una multitud de persones.

Detall d'una carretera col·lapsada a la Serra de Tramuntana. RTVE Balears

Per això es tallaran els accessos a la carretera de la Serra, la MA-10, a partir de les tres de l'horabaixa del dia de l'eclipsi. També a la península de Formentor, fars, miradors, platges i altres punts d'elevada afluència. Les carreteres estaran monitoritzades des del dia d'abans i, si l'aforament o el trànsit és massa elevat, les restriccions podrien avançar-se.

Vigilància específica també a la mar, amb tots els mitjans de Salvament Marítim, i les patrulles, també les frontereres, de la Guàrdia Civil, fins i tot abans de salpar.

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Per restringir al màxim la mobilitat en les zones sensibles, el Govern ha fixat 26 zones oficials d'observació a les quatre Illes. Llocs com la Platja de Palma, Santa Ponça o el camp de futbol d'Algaida, platges i cales de la costa sud-oest a Menorca i a la costa de ponent de l'illa d'Eivissa.

També es llançarà una campanya informativa de salut ocular en cinc idiomes diferents per minimitzar les afectacions a la visió.

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