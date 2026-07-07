Memòria anual de Càritas d'Eivissa
- S'ha atès un 5,2% de persones més que el 2025.
- El 20,4% de l'illa, en exclusió social.
Gairebé tres mil persones van ser ateses per Càritas aquest 2025 a Eivissa. Això és un 5,2% més que l'any anterior. Són dades que ha presentat Càritas en la seva memòria anual de la diòcesi d'Eivissa i Formentera, on el problema de l'habitatge centra les mirades. Expliquen que el 20,4% de l'illa està en exclusió social, i que ja és un problema estructural a l'illa. L'any passat es van donar més de trenta mil menús i més de 1.700 targetes de supermercat de valor de 63.000 euros per alimentació.
Ajudar a integrar
I sobre nacionalitat, han estat ateses persones de 77 països diferents, sent espanyola la nacionalitat que més s'ha atès. Càritas vol així desmuntar alguns discursos d'odi racistes, i reivindica també que cal ajudar a tothom que no necessiti, sense importar la seva nacionalitat d'origen. El bisbe d'Eivissa Vicent Ribas lamenta el "racisme que hi ha de la gent que ens ha ajudat, i que ara ho ha deixat de fer perquè ajudem a migrants".
Per això expliquen que continuaran ajudant a tothom que ho necessiti, i que cal ajudar a integrar als nouvinguts treballant amb la cultura i tradicions locals.