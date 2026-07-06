Alfonso Font ('Cuentos de un futuro imperfecto'): "Solo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana"

Hace casi 50 años, en 1980, Alfonso Font (Barcelona, 1946) publicó una de las mejores series de ciencia ficción del cómic español: Cuentos de un futuro imperfecto, en la que vaticinaba cosas que hoy son una realidad, como la cada vez mayor desigualdad social y económica, la pérdida progresiva de libertad, el resurgir de los movimientos totalitarios, la degradación ecológica del planeta e incluso la Inteligencia Artificial y sus peligros.

Un tebeo que constaba de 13 entregas que se publicaron en la mítica revista de ciencia ficción 1984 (publicada por Josep Toutain), y que ahora rescata Cartem Cómics en una edición estupenda que nos ha dado la excusa para charlar con Font sobre el pasado y el futuro.

Página de 'Cuentos de un futuro imperfecto' (Cartem Cómics)

Empezamos preguntando a Font (Taxi, El prisionero de las estrellas, Historias negras) cómo es posible que vaticinara cosas que hoy, medio siglo después, se han hecho realidad: "Lo que digo en el prólogo de la edición de Cartem Comics es cierto. Yo leía periódicos y algunas revistas de divulgación científica. Había noticias o descubrimientos que llamaban mi atención, y me daba por “desarrollarlas” en mi mente".

Y a eso, Font le sumaba la crítica social y la ironía: "Yo tenía en cuenta lo que Einstein decía: creía que sólo había dos cosas infinitas, el Universo y la estupidez humana, y de la primera aún no estaba seguro. A los hombres sabios es bueno hacerles caso, y visto cómo actúa el ser humano en general, añadir a mis historias el despropósito, y la estupidez, fue fácil".

Página de 'Cuentos de un futuro imperfecto' (Cartem Cómics)

"Yo era un apasionado de la ciencia ficción" En cuanto a cómoc nació la serie, Font nos comenta: "Al año de regresar de París contacté con Josep Toutain de Selecciones Ilustradas para proponerle una serie de historias cortas que titulé Historias Negras. Eran historias de dos páginas, la mayoría, y dos páginas no daban para vivir; así que acordamos aumentar mi colaboración en su revista 1984. Ahí nacieron los Cuentos de un Futuro Imperfecto. ¿Por qué ciencia ficción? Porque yo era un apasionado lector de ese tema en aquella época, y aún me sigue gustando". Hay algo en estas historias, que ya estaba en El prisionero de las estrellas y que es muy actual: esos líderes mundiales más preocupados por ellos mismos que por el resto de la humanidad. ¿Por qué cree Font que les damos tanto poder? "La falta de amor propio hace que admiremos a los que consideramos triunfadores. Votando a un poderoso nos sentimos partícipes de su éxito, se nos pega un pelín de su orgullo: “si está donde está, en parte me lo debe a mí, que le he votado” . Eso y alguna causa más, claro, no todo es tan simple. Ahora dime: ¿cómo lo arreglas?". Página de 'Cuentos de un futuro imperfecto' (Cartem Cómics)

"El humor negro es una válvula de escape" Aunque algunos de estos cuentos de un futuro imperfecto son muy dramáticos, también hay otros que destacan por un humor negro que Font ya había cultivado en sus Historias Negras. "Al humor negro, cuando le acompaña una carga de ironía, de crítica a una sociedad mezquina, me encanta. Es quizá mi manera de poner el dedo en el ojo a quien creo que se lo merece. El humor, negro o no, es una válvula de escape para vaciar de toxinas el cuerpo". Página de 'Cuentos de un futuro imperfecto' (Cartem Cómics)

Homenajes a Asimov, Arthur C. Clark y Stanley Kubrick En el prólogo del cómic Font reconoce la influencia de algunos grandes escritores de ciencia ficción: "Isaac Asimov es uno de mis autores favoritos. Las tres leyes de la robótica las creó él, y desarrolló historias complejas y apasionantes, pero no ha sido el único por mi admirado, están Arthur C, Clarke, Stanley Kubrick, Sheckley y otros muchos". Página de 'Cuentos de un futuro imperfecto' (Cartem Cómics) Precisamente, dos de los cuentos del cómic están protagonizados por una pareja humoristica: Clarke & Kubrick, que eran un homenaje a esos grandes creadores y a los que Font acabaría dando su propia serie. "De mucho tiempo atrás, yo llevaba la idea de hacer humor, pero con un dibujo realista -nos confiesa el autor-. Valiéndome de dos personajes, un piloto y un navegante de naves espaciales, que me valiesen para la serie de CF que estaba empezando, ¿qué nombre podía ponerles? Pues el de dos de mis admirados". "Clarke & Kubrick debían aparecer y desaparecer en el primer episodio, de ahí el final de esa historia -continúa Font-. Pero cayeron en gracia y sobrevivieron. A veces hay personajes que deciden imponerse al autor. Pasó lo mismo con el personaje femenino de La Exterior en El Prisionero de las Estrellas, que debía aparecer en un solo episodio, y se erigió en protagonista". Página de 'Cuentos de un futuro imperfecto' (Cartem Cómics)

Un gran dibujante y mejor narrador Hay muchos grandes dibujantes y narradores en la historia del cómic, pero encontrar a alguno que destaque tanto como Font en ambos apartados es más complicado. "No hay secreto para ser un buen narrador -asegura Font-. De pequeño ya me gustaba imaginar historias, aventuras y cosas así. Hay quien nace para futbolista, o para cantante de ópera; a mí me tocó ser historietista. De los tres, el que menos dinero gana". También es muy complicado hacer grandes historias, como las de Font, en cómics breves, como estos, de 4, 6 u 8 páginas. "No sé si las historias de hoy son demasiado largas o no. Si la historia me gusta, se me hace corta, y si no, se me cae de las manos a la tercera página. Lo que importa es que lo que te cuente te interese". Además, Font es, como decimos, uno de los maestros del dibujo en blanco y negro. "Tanto en la historieta como en el cine, el blanco y negro permite unos juegos de luces y sombras de gran dramatismo. No digo que el cine en color no sea válido, pero no es lo mismo. El olvidado Sterling Hayden, en Atraco Perfecto, ¡cómo no, dirigida por Kubrick!, aún me emociona con la iluminación, la acción, el guion… ¡Todo! ¡Ahhh, qué cine aquel!... Ojo, es mi humilde opinión". Página de 'Cuentos de un futuro imperfecto' (Cartem Cómics)