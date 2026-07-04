Nova operació contra la droga i l'urbanisme il·legal a Son Banya
- Cort ha tomat set barraques que s'havien aixecat fa poc i hi ha un detengut
- S'han intervingut diverses quantitats d'haixix, marihuana, cocaïna i medicament per la disfunció erèctil
Nova operació contra la droga i l'urbanisme il·legal al poblat de Son Banya, a Palma. Aquest divendres, per sorpresa, l'Ajuntament hi ha tomat set barraques que s'havien aixecat fa poc. Hi ha hagut un detengut.
Set barraques tomades i un detengut
Nou episodi en el torcebraç entre l'Ajuntament de Palma i el negoci de la droga. Demostració de força municipal davant les provocacions habituals dels residents de Son Banya que els darrers dies, potser per allò del Mundial, han omplert el poblat de banderes espanyoles. Aquest divendres, Cort hi ha enviat els buldòsers per tomar set barraques que s'havien aixecat sense cap tipus de permís.
En l'operació conjunta entre Policia Local i Policia Nacional hi hagut una detenció relacionada amb el tràfic de drogues. S'han intervengut diverses quantitats d'haxix, marihuana cocaïna i medicament per la disfunció erèctil. La policia nacional fa una crida a la participació en la lluita contra la droga.
La darrera operació a Son Banya va ser el passat 18 de juny. Aleshores hi va haver set detencios i es tomaren set cases il·legals.