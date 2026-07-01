Muere Victor Willis, el policía de los Village People, a los 74 años

El policía de los Village People, Victor Willis, cantante, voz principal y coautor de algunos de los grandes éxitos de la legendaria banda de música disco, ha fallecido este martes a los 74 años después de enfrentarse a una "breve pero agresiva enfermedad", según ha informado el grupo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. En el mensaje, la formación también solicita respeto por la privacidad de sus integrantes y de la familia del artista en estos momentos.

"Estamos profundamente tristes de anunciar la muerte de Victor Willis, cantante de Village People. Victor falleció el martes 30 de junio de 2026 de una enfermedad corta pero agresiva. Se solicita privacidad".

Miembro fundador de Village People, Willis fue la voz principal del grupo y alcanzó la fama mundial con éxitos como Y.M.C.A. o Macho Man, aún inmortales en el imaginario colectivo, y convirtiéndose en un emblema de la música disco.

Todo comenzó en 1977, cuando el productor Jacques Morali y su socio Henri Belolo buscaban coristas para un álbum de The Ritchie Family. El arreglista Horace Ott les presentó a Victor Willis y, tras colaborar en la grabación, Morali le propuso un nuevo proyecto musical que acabaría convirtiéndose en Village People.

En la página web oficial del grupo se puede leer la conversación que mantuvieron ambos: "Soñé que cantabas la voz principal en un álbum que produje, y fue un gran éxito", le dijo Morali a Willis. "Tengo cuatro canciones. No puedo pagarte mucho ahora mismo, pero si aceptas, te convertiré en una estrella". Willis aceptó y el resto es historia.

El primero de los Village People El debut de Village People llegó en 1977 con un álbum homónimo que incluía los temas San Francisco (You've Got Me), In Hollywood (Everyone's a Star), Fire Island y Village People, interpretados por Victor Willis junto a coristas profesionales. El disco fue un éxito inmediato en las listas de música disco, pero la popularidad del proyecto obligó a Morali a crear una banda real para atender las numerosas actuaciones en televisión y conciertos. Jacques Morali y Henri Belolo, impulsores del proyecto, reunieron rápidamente la primera formación junto a Willis. A ella se incorporaron, entre otros, Felipe Rose y Alex Briley, mientras que una convocatoria pública permitió sumar después a Randy Jones, Glenn Hughes y David Hodo, consolidando la imagen icónica del grupo. El segundo álbum, Macho Man, confirmó su éxito y fue seguido por Cruisin', que incluía el himno Y.M.C.A., y Go West. Village People se convirtió en un fenómeno internacional, realizó giras por todo el mundo y recibió numerosos reconocimientos, como un American Music Award y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Victor Willis abandonó la formación a finales de 1979 y varios cantantes asumieron el puesto de vocalista principal, entre ellos Ray Stephens, Miles Jaye y Raymond Simpson (quien fue el que más tiempo lo ocupó). A pesar de los cambios, el grupo mantuvo su actividad durante décadas, protagonizó la película Can't Stop the Music (1980) y continuó de gira con distintas formaciones. En la actualidad, el grupo estaba conformado por Village People está formado por: Javier Perez (nativo americano), James Kwong (obrero de la construcción), Nicholas Manelic (vaquero), James Lee (soldado estadounidense), James JJ Lippold (hombre de cuero) y el ahora fallecido Victor Willis, que hacía de policía sobre todo pero también de almirante, y que volvió al grupo en 2017.