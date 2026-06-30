La inteligencia artificial redefine la violencia digital

La socialización desigual y violenta encuentra en internet un ecosistema para normalizar las relaciones de dominación y exclusión de manera rápida y sin control. El fondo no es nuevo, pero sí la forma. Carmen Ruiz, profesora de sociología de la Universidad de Granada, explica que el control de contraseñas, dormir por videollamada o mandar fotografías sexuales "forma parte de un contexto que le da cuerpo, que es lo que llamamos la cultura de la violación". De esta manera, la violencia sexual encuentra en internet nuevas fórmulas para perpetuarse.

19.55 min La IA redefine la violencia sexual

Cambios en la comunicación efectiva de la juventud El uso de herramientas como TikTok ha cambiado el modelo de comunicación afectiva en la juventud. Según nos cuenta la profesora del departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, Soraya Calvo, los jóvenes "han pasado de relacionarse por las redes sociales con otras personas, de manera cotidiana, a usarlas para consumir contenidos de desconocidos". Además, la inteligencia artificial se abre paso como formato emergente de violencia sexual. Algo en lo que Calvo cree difícil poner límites y atacarlo "sin un control estricto y legal de las empresas que se dedican a la inteligencia artificial". Menor de edad utilizando el teléfono móvil Getty Images