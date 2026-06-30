La inteligencia artificial redefine la violencia digital
- La educación sexual es la gran olvidada en el currículo
- Tik Tok ha cambiado el modelo de comunicación afectiva
La socialización desigual y violenta encuentra en internet un ecosistema para normalizar las relaciones de dominación y exclusión de manera rápida y sin control. El fondo no es nuevo, pero sí la forma. Carmen Ruiz, profesora de sociología de la Universidad de Granada, explica que el control de contraseñas, dormir por videollamada o mandar fotografías sexuales "forma parte de un contexto que le da cuerpo, que es lo que llamamos la cultura de la violación". De esta manera, la violencia sexual encuentra en internet nuevas fórmulas para perpetuarse.
Cambios en la comunicación efectiva de la juventud
El uso de herramientas como TikTok ha cambiado el modelo de comunicación afectiva en la juventud. Según nos cuenta la profesora del departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, Soraya Calvo, los jóvenes "han pasado de relacionarse por las redes sociales con otras personas, de manera cotidiana, a usarlas para consumir contenidos de desconocidos".
Además, la inteligencia artificial se abre paso como formato emergente de violencia sexual. Algo en lo que Calvo cree difícil poner límites y atacarlo "sin un control estricto y legal de las empresas que se dedican a la inteligencia artificial".
La educación sexual, materia pendiente
Ante el horizonte que plantea el avance de las tecnologías entra en juego la prevención y la implicación familiar. Vanesa Fernández, directora general de Igualdad de Asturias, explica que antes de dar un teléfono a un menor hay que tener en cuenta que es una pantalla al mundo. Sin embargo, la educación sexual sigue siendo, con frecuencia, una materia tabú en las familias y la gran olvidada en el currículo educativo .