Finalitzen les tasques d'extracció de les restes de l'embarcació romana de Ses Fontanelles
- Les restes de l'embarcació romana del segle IV estaven a dos metres de profunditat i a 65 metres de la platja
- Ha estat transportat al Castell de Sant Carles, on començarà el procés de restauració
Les tasques d'extracció de les restes del derelicte, l'embarcació romana de Ses Fontanelles ja han acabat. Després de quatre mesos de feina, la darrera peça del vaixell ja és fora de la mar i ha estat traslladada al Castell de Sant Carles on comença ara una etapa de restauració.
Ha estat 1.600 anys sota l'aigua, enterrat a només dos metres i mig de profunditat a 65 metres de la platja. Aquest dilluns a les 6 del matí emergia davant la costa de Ses Fontanelles d'una de les troballes subaquàtiques més importants de la Mediterrània occidental: Les restes d'una embarcació romana del segle quart. La seva càrrega i les troballes del seu voltant també són d'un valor extraordinari.
Troballes de gran valor
"Avui és un dia històric", explica Miguel Àngel Cau, codirector científic del projecte, qui destaca també les àncores i ceràmiques que han trobat juntament amb el vaixell. "Hi ha troballes molt espectaculars. Han sotit quatre àncores del vaixell i sobretot, una sorpresa majúscula perquè és una peça molt estranya, que són les veles de l'embarcació.
Una vegada reflotat el derelicte, que ha estat col·locat dins una estructura metàl·lica amb una xarxa que el sustenta, una llanxa de l'Armada l'ha remolcat molt lentament fins al Club Nàutic San Antonio de la Playa, a Can Pastilla. Allà un camió-grúa l'ha tret de l'aigua i l'ha dipositat a un camió que l'ha transportat fins al Castell de Sant Carles on començarà el procés de restauració.