Un de cada quatre alumnes de les Illes pensa en abandonar els estudis
- La taxa ha baixat cinc punts en dos anys: del 20 al 15%, tres punts per damunt de la mitjana estatal
- La meitat de l'alumnat s'avorreix a classe i el 46% no troba sentit al que estudia
La taxa d'abandonament escolar ha baixat cinc punts en dos anys a les Balears, del 20 al 15%, però encara se situa tres punts per damunt de la mitjana estatal. Entre les causes d'aquesta millora, l'auge dels estudis d'FP. Igualment, un de cada quatre alumnes de les Balears ha pensat a abandonar els estudis.
L'FP redueix l'abandonament escolar
La taxa d'abandonament escolar ha baixat cinc punts en dos anys, del 20 al 15%. Tres punts per sobre la mitjana estatal, però una millora significativa en molt poc temps que els experts atribueixen als estudis d'FP.
"Un percentatge de l'alumnat que pensava deixar els estudis creia que estudiar no era útil, i és un perfil que absorbeix molt bé la formació professional", diu Xisco Bonnín, representant de l'alumnat al Consell Escolar de les Illes Balears.
Tot i això, un de cada quatre alumnes d'ESO i FP ha pensat a abandonar els seus estudis. Al darrere, moltes causes. "Metodologia, vincle, benestar, context... La teoria ens diu que és un procés", detalla Iñake Monge, del Consell Escolar de les Illes Balears.
Més de la meitat dels alumnes se sent avorrit a classe i el 40% no troba sentit al que estudia a l'aula. L'escola és segura però avorrida, un factor que potencia la desvinculació. "L'alumnat ens diu el que necessita, la pregunta és si el sistema té la flexibilitat suficient per escoltar-lo", detalla Antònia Salas, representant del Consell de la Joventut al Consell Escolar de les Illes.
La transició de Primària a ESO és clau, més del 46% dels alumnes viu el canvi d'etapa amb por. Entre les claus de l'abandonament, una evidència: la repetició, insisteixen, no ajuda. Entre les propostes, millorar els protocols d'acollida a ESO, dissenyar un pla de prevenció de l'abandonament i cuidar els docents.