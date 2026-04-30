Los Sanfermines generan un impacto de 259 millones de euros

Los Sanfermines de 2025 dejaron en Pamplona 424.000 participantes, 259 millones de euros de impacto económico global y una valoración de 8,9 sobre 10. Son algunas de las principales conclusiones de un estudio encargado por el Ayuntamiento de Pamplona para medir el impacto económico, turístico, social y medioambiental de las fiestas.

El informe analiza los Sanfermines celebrados entre el 6 y el 14 de julio y dibuja también el perfil de quienes vivieron la fiesta. Algo más de la mitad de los participantes fueron turistas que pernoctaron en la ciudad. El resto se repartió entre excursionistas, que acudieron a Pamplona sin hacer noche, y vecinos de la capital navarra.

157 millones de repercusión directa en el PIB Según el estudio, el impacto económico global de los Sanfermines alcanzó los 259 millones de euros. De esa cantidad, 157 millones repercutieron directamente en el PIB de Navarra, es decir, en la riqueza generada por la actividad económica vinculada a las fiestas. El gasto medio por persona fue de 412 euros, aunque entre los residentes en Pamplona la cifra subió hasta los 511 euros. Por sectores, la hostelería concentró la mayor parte del impacto económico, por delante de los alojamientos turísticos y del comercio.