Los Sanfermines generan un impacto de 259 millones de euros
- Según un estudio que ha encargado el Ayuntamiento de Pamplona para analizar el impacto económico, social, turístico y medioambiental
- Los Sanfermines de 2025 dejaron en Pamplona 424.000 participantes y una valoración de 8,9 sobre 10.
Los Sanfermines de 2025 dejaron en Pamplona 424.000 participantes, 259 millones de euros de impacto económico global y una valoración de 8,9 sobre 10. Son algunas de las principales conclusiones de un estudio encargado por el Ayuntamiento de Pamplona para medir el impacto económico, turístico, social y medioambiental de las fiestas.
El informe analiza los Sanfermines celebrados entre el 6 y el 14 de julio y dibuja también el perfil de quienes vivieron la fiesta. Algo más de la mitad de los participantes fueron turistas que pernoctaron en la ciudad. El resto se repartió entre excursionistas, que acudieron a Pamplona sin hacer noche, y vecinos de la capital navarra.
157 millones de repercusión directa en el PIB
Según el estudio, el impacto económico global de los Sanfermines alcanzó los 259 millones de euros. De esa cantidad, 157 millones repercutieron directamente en el PIB de Navarra, es decir, en la riqueza generada por la actividad económica vinculada a las fiestas.
El gasto medio por persona fue de 412 euros, aunque entre los residentes en Pamplona la cifra subió hasta los 511 euros. Por sectores, la hostelería concentró la mayor parte del impacto económico, por delante de los alojamientos turísticos y del comercio.
Una estancia media de más de tres días
El informe también aporta datos sobre la forma de vivir las fiestas. La estancia media fue de algo más de tres días. Cuatro de cada diez visitantes llegaron con amigos y más del 40% lo hizo en transporte público, principalmente en tren o en autobús.
Además de las cifras económicas y turísticas, el estudio mide la percepción de las fiestas. La valoración global roza el sobresaliente, con una nota de 8,9 sobre 10. Casi todos los encuestados recomendarían los Sanfermines y aseguran que quieren volver.
Con esta radiografía, el Ayuntamiento de Pamplona busca contar con datos más precisos para planificar las próximas ediciones de las fiestas y evaluar su impacto real en la ciudad y en el conjunto de Navarra.