9:17

En este tercer encierro de San Fermín 2024, el torilero de la plaza de toros de Pamplona, Daniel Azcona, alias Cebadita, protagonista del cartel de la Feria del Toro de este año ha contado en el especial de La 1 que hace 25 años se ocupa de esta responsabilidad, que consiste en "una vez que termina el encierro", abrir el portón de toriles para las vacas. "Esto es todo seguridad, para que no pase nada, cuando está todo cerradito, ya da sensación de calma después de la emoción de un encierro", ha señalado. Azcona ha contado en TVE que la gente que permanece en la plaza no sabe que todavía hay mansos de cola, entonces cuando llegan es "pánico, a correr, ¿dónde voy?". El torilero de la plaza de Pamplona ha asegurado que el hecho de que su imagen represente el cartel de la feria supone una emoción enorme, después de 25 años: "No se puede pedir más". Foto: EFE/ Villar López.