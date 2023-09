"Haré el seguro, pero no sé ni cuál ni cómo", sentencia a RTVE.es Carlos. No es el único. La incertidumbre acecha a los propietarios de perros como él. La falta de desarrollo reglamentario de la Ley de protección de los derechos y bienestar de los animales hace que el seguro de responsabilidad civil para perros, que debía entrar en vigor este 29 de septiembre, no sea aplicable por el momento.

Y, a la espera del mismo, los propietarios no saben por donde empezar a buscar un seguro. "Creo que falta mucha información, el apartado cojea por todos lados y tenemos que buscarnos la vida", relata Carlos. Para él faltaba algo básico: la cantidad a asegurar y lo que debe incluir.

El punto dos del artículo 30 donde viene recogido lo relativo al seguro no se especifica ninguna de ambas cosas. "En el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente", reza la ley.

"Falta desarrollo, no concreta nada, ni unas cantidades mínimas, ni unas coberturas", insiste enfadado. No solo para Carlos, son muchos los propietarios que ven un apartado lleno de ambigüedades que, de momento, no verá la luz.

A la espera de un desarrollo Sin embargo, desde el Colegio de Veterinarios de Madrid tratan de restarle importancia: "No es ningún problema", cuenta el portavoz del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Manuel Lázaro, a RTVE.es. "Cualquier ley lo que tiene es primero un texto y luego, en función de la complejidad que tenga, tiene un desarrollo reglamentario", insiste. Es el caso de la Ley de Bienestar animal, poco a poco los diferentes aspectos que no se han podido incluir en el texto original se irán desarrollando y "tienen capacidad para poder ejecutarla", resume el portavoz. La Ley de bienestar animal entra en vigor pero el seguro para perros todavía no es obligatorio Y no es algo raro. De hecho, "es algo natural en una ley de este calibre", explica Lázaro. "Es muy ambiciosa, muy amplia, muy larga, se ocupa de muchos aspectos del bienestar de los animales y es lógico que no pueda llegar a los detalles", concreta. Y ahí "lo que se hace es que muchos de esos aspectos se desarrollan posteriormente de forma reglamentaria".

Ley en pañales Pero no todos los colegios lo ven de la misma forma. "Esta ley, como todas las leyes, debe ser una herramienta que sea eficaz para su uso y desgraciadamente hay 27 artículos que están por desarrollar reglamentariamente y uno de ellos es el del seguro de los perros", afirma el presidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla, Santiago Sánchez-Apellániz García, a RTVE.es. Hasta este momento solo los perros de razas potencialmente peligrosas (PPP) debían estar asegurados, algo que compartía el colectivo que preside Santiago. Sin embargo, ahora no lo tienen tan claro. "En el caso que nos ocupa ahora todos los perros deben de tener seguro y nosotros no creemos que sea especialmente necesario que una persona que tenga un chihuahua o que tenga un yorkshire terrier en su casa tenga que tener un seguro", relata el presidente del Colegio. 01.34 min La nueva ley de bienestar animal obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil Una ley, para muchos, en pañales y "técnicamente bastante mejorable", confirma Sánchez-Apellániz. Lamentan que no se haya tenido muy presente al colectivo veterinario a la hora de hacer la ley: "Se generó con mucha prisa a final de la última legislatura y no tuvo tampoco el conocimiento veterinario suficiente".

La controversia, sobre la mesa Ante este escenario, la controversia está servida, a pesar de que en comunidades como Madrid, La Rioja y País Vasco este tipo de seguro ya era obligatorio. La mayoría aceptarán con resignación la nueva ley cuando entre en vigor. Es el caso de Sara. "Yo creo que a muchos perros como al mío no les haría falta tener seguro", cuenta a RTVE.es, al tiempo que afirma entender y respetar la medida. En un primer momento, le preocupaba asumir el coste del seguro, pero eso ya ha quedado atrás. "Al final siempre es mejor prevenir, y aunque están domesticados, son animales y nunca se sabe qué puede pasar", matiza la dueña sobre su beagle. Pero otros también dudan. "¿En qué mejora el bienestar de mi perro tener un seguro de responsabilidad civil?", pregunta Sergio. Su balanza se inclina hacia hacerle seguro al perro, "por cumplir la ley y porque me sale más barato pagar el seguro que una posible multa", pero el joven no entiende "en absoluto la medida". Y la balanza de una minoría se decanta por la oposición rotunda y tajante a acatar la ley, aun con las consecuencias que esto va a implicar. Como en el caso de Manuel: "No le encuentro sentido y creo que nadie va a comprobar la documentación perro a perro". Algo prácticamente imposible confirma a RTVE.es un policía municipal de Galicia: "No podemos parar a todas las personas con perro, no hay efectivos para eso". Lo harán en caso de incidentes o con algún control rutinario como los utilizados hasta ahora con los PPP, y recuerda que no cumplir la ley siempre es un riesgo.