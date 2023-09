La estrella del pop Taylor Swift triunfó con su tema "Anti-Hero" en una larga gala de los premios Music Video Awards (VMA) del canal de música MTV, al llevarse los galardones más codiciados: artista del año, videoclip del año, canción del año y canción pop, además de dirección, ya que fue ella misma quien se puso detrás -y delante- de la cámara.

La gala, que se celebró en el Prudential Center (Nueva Jersey, EE.UU.), estuvo dominada por las mujeres, las celebraciones del aniversario del hip-hop y una confusión de última hora.

Taylor Swift, que está arrasando con su gira "The Eras", era la más nominada y cumplió las expectativas. Optaba a once estatuillas de "astronauta", y se hizo finalmente con nueve: también cosechó las de álbum del año, mejor espectáculo del verano, cinematografía y efectos visuales.

"Esto es increíble", aseguró la artista al recoger el premio más importante de la velada, el de mejor videoclip, que ya había ganado en 2022.

También contribuyeron a ese ambiente reuniones como las de la "boy-band" pop NSYNC o la banda de rock de estilo "emo" Fall Out Boy, que contrastaron con nombres más actuales, como Doja Cat, Peso Pluma, las mexicanas The Warning o los coreanos Stray Kids.

No obstante, la MTV sembró la confusión cuando, después de cuatro horas, finalizó la gala sin dar a conocer los ganadores de varias categorías , que después fue actualizando em la red social X -antes conocida como Twitter- y en su web sin atender a las preguntas de los medios.

También destacaron los espectáculos de Anitta , que primero ofreció funk brasileño y después una curiosa colaboración con el grupo de K-pop Tomorrow x Together; Cardi B, que se reunió con Meghan Thee Stallion; y Karol G, que hizo resonar reguetón en la sala.

Aniversario del hip-hop

El hip-hop fue otro de los protagonistas coincidiendo con el 50 aniversario del género, con un concierto de cierre en el que estuvieron pioneros como Grandmaster Flash, LL Cool J, Lil Wayne y Nicki Minaj, que se llevó el premio a mejor videoclip en este género por "Super Freaky Girl".

Fue el rapero Lil Wayne, originario de Harlem, quien inauguró la edición anual de los MTV VMA. Wayne recibió un premio por su larga trayectoria en el rap. "Es tan surrealista. Empecé como repartidor de periódicos", dijo el rapero de 53 años.

La artista de hip hop neoyorquina Nicki Minaj incendió el estadio Neward por segundo año consecutivo, donde interpretó en vivo su nuevo sencillo, "Last Time I Saw You", que aparecerá en su próximo álbum cuyo lanzamiento está previsto para noviembre. Además, ganó el premio al mejor álbum de hip-hop por "Super Freaky Girl".

Un rato antes, P. Diddy, que recibió el premio Icono Global, hizo un repaso por sus canciones más populares, como "I'll be missing you" y "Last night", en el que se acompañó de Keyshia Cole; y también hubo otros nombres destacados como el de la joven rapera Ice Spice, mejor nueva artista.