El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona catastrófica en Tenerife, por el devastador incendio forestal de agosto, y en otros territorios afectados por el fuego desde mayo hasta el mes pasado.

La declaración de "zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil" —lo que coloquialmente se llama "zona catastrófica"— se ha declarado para las regiones afectadas por 37 incendios en Andalucía, Canarias, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura.

"Fueron de tal gravedad que los Gobiernos autonómicos se vieron obligados decretar los niveles 1 o 2 de alerta", ha referido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al anunciar la medida en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El ministro ha destacado la gravedad del fuego, "ya controlado pero todavía activo", que comenzó el 15 de agosto en el municipio tinerfeño de Arafo. Allí, el Cabildo de Tenerife ha valorado en 80,4 millones de euros los daños en infraestructuras y medio ambiente, incluido el Parque Nacional del Teide, en su informe preliminar. Hasta lograr ser estabilizado, afectó a cerca de 15.000 hectáreas y quemó más de 12.000, según el sistema satelital europeo Copernicus.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó a finales del mes pasado durante su visita que la isla se declararía la zona catastrófica, que implica movilizar ayudas para aliviar los costes para reparar viviendas o producciones económicas, compensaciones a las administraciones por gastos y bonificaciones fiscales, entre otras medidas.

"Permite a todos aquellos ciudadanos poner en marcha ya la solicitud de las ayudas necesarias para recuperar la normalidad en su vida cotidiana", ha recalcado Grande-Marlaska, tanto para Canarias como para el resto de comunidades afectadas por la declaración.

La superficie quemada este año supera las 66.000 hectáreas

España ha sufrido en lo que llevamos de año 87 incendios con consecuencias en el ámbito de la protección civil y 18 grandes incendios, esto es, con más de 500 hectáreas afectadas, según ha informado el ministro del Interior con datos hasta finales de agosto.

"La superficie quemada total supera las 66.000 hectáreas, solo dos puntos por debajo de la media de la última década", ha proseguido, y ha destacado que el 60% de esa extensión calcinada corresponde a los 18 grandes fuegos citados.

"Este año no tenemos que lamentar ni fallecimientos ni lesiones de gravedad como consecuencia de los incendios", ha valorado también Grande-Marlaska, aunque sí se tuvo que evacuar a más de 22.000 personas. Según el ministro, las grandes infraestructuras no se han visto afectadas, pero nueve incendios provocaron cortes temporales en carreteras, seis causaron cortes de electricidad, otros tantos provocaron interrupciones en los servicios ferroviarios y en el de Tenerife se viera afectado el suministro de agua potable en algunas zonas. "No constan incidencias en servicios de telefonía o telecomunicaciones", ha apostillado.

Sin embargo, Grande-Marlaska ha rechazado tratar con "optimismo" estos datos. "Estamos en un nuevo escenario debido al cambio climático con importantes implicaciones para la seguridad ciudadana", ha afirmado sobre unos fuegos, cada vez más "peligrosos y difíciles de gestionar".

“Marlaska: "Estamos en un nuevo escenario debido al cambio climático"“

Los Ministerios de Transición Ecológica, Defensa, Ciencia e Interior han elevado al Consejo de Ministros el informe que contiene estos datos de incendios forestales en 2023 y han dado cuenta de los efectivos de los diferentes departamentos para hacerles frente, desde la prevención, la anticipación y, por supuesto, también la extinción.

Así, el Estado apoya a las autonomías con más de 600 efectivos de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), que se suman a los medios aéreos formados por 26 aviones, 24 helicópteros y cuatro unidades de observación. Desde Defensa, además, se aportan cinco bases aéreas y las misiones de ataque directo al fuego de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Paralelamente, Interior colabora desde la Dirección General de Protección Civil, el seguimiento ininterrumpido del Centro Nacional de Emergencias, así como los más de 2.000 efectivos del SEPRONA, 1.200 de la Policía Nacional y la Dirección General de Tráfico. El Ministerio de Ciencia, por su parte, "desarrolla y potencia investigaciones científicas que nos ayudan a luchar contra el fuego a través de la Agencia Estatal de Investigación".

"Somos una potencia reconocida en todo el mundo y recibimos numerosas peticiones de otros países para que apoyemos sus esfuerzos", ha subrayado el ministro, que ha apuntado que España ha colaborado este año en Chile, Canadá y Grecia, al tiempo que mantiene un convenio bilateral con Portugal.

Finalmente, tanto Grande-Marlaska como la portavoz del Gobierno, la ministra Isabel Rodríguez, han recordado las víctimas y daños causados por otro fenómeno adverso, la DANA, que también ha obligado a las administraciones locales y autonómicas a solicitar la declaración de zona catastrófica en Toledo y el suroeste de la Comunidad de Madrid. La respuesta a estas inundaciones, no obstante, se dará más adelante cuando se hayan evaluado las pérdidas.