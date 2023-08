La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha calificado de "pura hipocresía" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, diga ahora que quiere hablar con los independentistas en la ronda de contactos para buscar apoyos a la investidura cuando esta legislatura les tildaba de "inconstitucionales".

En unas declaraciones remitidas por el PSOE este domingo, la ministra se ha referido a las palabras de Feijóo en el acto de apertura del curso político en Soutomaior (Pontevedra), donde el líder del PP se ha comprometido a dialogar con todas las formaciones políticas "que quieran hablar", en el inicio de contactos que comienza el lunes, aunque "sin someterse a chantajes", ni "minorías".

Feijóo tiene exactamente un mes para conseguir los cuatro votos que le quedan para llegar a los 176 necesarios para ser investido presidente el próximo 26 y 27 de septiembre, tras conseguir los apoyos de Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC).

Califica de "falsa" la investidura de Feijóo

Montero ha insistido en que Feijóo ha demostrado que no tiene "un proyecto de país" y va a una investidura "falsa" porque "quiere ganar tiempo personal a costa de hacérselo perder al conjunto de los españoles".

La ministra ha considerado que Feijóo tiene un "problema de crisis interna" en el partido, "y un día dice que va hablar y al día siguiente que no, dependiendo a quién quiera contentar". "No se puede poner un país en manos de una persona que no tiene claro a dónde quiere dirigir España en los próximos años", ha señalado Montero, que ha contrapuesto esto con la política de "avances y derechos" de los socialistas.

El PSOE también sigue, por su parte, con las negociaciones para conseguir los apoyos de ERC y Junts, necesarios para la investidura, tras asegurarse, por el momento, los de Sumar y los de PNV, que rechaza sumarse a cualquier proyecto de los 'populares' que cuente con Vox.