Una mujer con parálisis recupera el habla gracias a unos implantes cerebrales y un avatar digital

Algunas enfermedades dejan atrapados en el silencio a quienes las padecen. La tecnología que trata de devolverles la capacidad de comunicarse traduciendo la actividad cerebral en palabras ha desarrollado dos nuevos tipos de implantes que hacen más rápido, preciso y variado ese proceso. Investigadores de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) han desarrollado unos implantes cerebrales y un software que plasman en la pantalla del ordenador las palabras de una persona con discapacidad del habla.

El estudio, publicado en la revista Nature, se basa en el hecho de que el cerebro recuerda cómo formular palabras, aunque los músculos responsables de pronunciarlas en voz alta estén incapacitados, Ahora esta nueva conexión cerebro-ordenador hace realidad el sueño de recuperar el habla en pacientes que la han perdido.

Una de las dos nuevas interfaces cerebro-ordenador (BCI), sobre las que se publican sendos artículos en la revista Nature, no solo traduce la actividad neuronal en texto, sino que se complementa con un avatar digital que puede sintetizar la voz, similar a la que tenía el usuario, y algunas expresiones faciales.

Los nuevos dispositivos generan texto a una media de 78 y 62 palabras por minuto, respectivamente, todavía lejos de las 160 de la conversación normal, pero muy por encima de otras pruebas, además amplían el vocabulario y reducen la tasa de errores.

