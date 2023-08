La petición de la regeneración de la playa de El Portil y Nuevo Portil llega al Parlamento Europeo

El Portil se queda sin playa. Cuando está en pleamar, no tienen espacio para andar. Además, los accesos se han deteriorado. Ante esta situación, la preocupación ha aumentado en los últimos años entre los vecinos del municipio onubense. Prudencio Serrano, presidente de la Asociación de vecinos Portileños, nos ha explicado la situación: “En 2014, teníamos una playa de 300 metros y, con el paso de los años y la inacción del Gobierno de España, ya no tenemos playa”.

La Asociación de vecinos Portileños reclama la regeneración de la Playa de El Portil, que pertenece a Punta Umbria, y de Nuevo Portil, que pertenece a Cartaya. La solución planteada por la Asociación de vecinos Portileños es poner espigones en peine, como los que había en El Rompido, con sus aportes de arena. “Es la opción que llevamos al ministerio a Madrid a la ministra de Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar”, nos cuenta Serrano. “Es la que está en todo el litoral de Huelva”.

Uno de los integrantes de la junta de la Asociación de vecinos Portileños es ingeniero de canales, caminos y puertos y afirma que hay soluciones ante la reacción de la playa ante los flujos mareales. “En una de las reuniones que tuvimos con el jefe de provincial de costas y la dirección general de costas en Madrid con la ministra, nos comentó que había varias opciones. Una de ellas era rejuvenecer la flecha”, afirma el presidente de la asociación.

Reclamación patrimonial

La zona más afectada es el paseo del edificio de Puerta Mar, donde se cayó parte del paso. Además de la reclamación para la arenación de la playa, los vecinos del edificio de Puerta Mar han procedido de manera individual. A las viviendas de la primera fila de la playa se les ha caído la tapia y tienen una escollera propia que han puesto ellos mismos para que las casas no se derrumben.

Prudencio Serrano se encargó de hacer el estudio económico tras haber tantos chalets perjudicados por la situación: “Según la reclamación patrimonial que le hicimos al ministerio, con respecto a municipios de aquí al lado como El Rompido, se ha dejado de ganar 400€ el metro cuadrado por vivienda”.

“Como no hay arena ni hay playa, no pueden ponerlos.“

Además del patrimonio de las viviendas, también es evidente el desgaste de los accesos. Cada año, el temporal se los lleva. De hecho, los 40.000 euros invertidos en los accesos están sin colocar. “Están aquí porque, como no hay arena ni hay playa, no pueden ponerlos. Es imposible. Es inviable”, confiesa. Por todo esto, no existen bajadas para las personas con movilidad reducida. La única entrada disponible en todo el litoral es la que se encuentra más al este, donde había antiguamente un chiringuito. “Te condena a quedarte a tu casa o no ir a la playa”, se resigna Serrano.