El vicesecretario de Cultura del PP y 'número tres' por Madrid en las próximas elecciones, Borja Sémper, ha calificado de "delirio" buena parte de las medidas del programa de Vox, presentado este viernes. "No solo es que estén lejos de lo que defiende el PP, sino que en un porcentaje muy alto son un delirio. Las recetas que proponen son diametralmente opuestas a las que necesitan la sociedad española", ha criticado en una entrevista en Radio Nacional.

El partido de Santiago Abascal ha presentado un programa para las elecciones generales que incluye, entre otras medidas, derogar la ley del aborto, la de eutanasia o la de violencia de género, así como eliminar competencias de las comunidades autónomas como la sanidad o la educación.

Preguntado en el programa 24 horas por si el PP pactaría con Vox para gobernar tras el 23J, ha insistido en que el candidato 'popular' Alberto Núñez Feijóo quiere gobernar en solitario, con una mayoría "suficientemente amplia", lo que es "difícil, pero no imposible" según las encuestas. Si no lo lograran, aspirarían a obtener la abstención de otros partidos "que no van a ganar y se van a quedar lejos del PP", ha asegurado. "Y en el supuesto de que tuviéramos que llegar a un acuerdo con un partido político, con Vox", ha añadido, estos acuerdos no serían "a costa de cualquier cosa", sino que "estarían basados en contenidos y en el futuro de España, no en delirios que tiene Vox".