Estados Unidos da luz verde al uso de un medicamento que ralentiza el avance del Alzheimer

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en inglés) ha aprobado este jueves por primera vez el uso de un medicamento que ralentiza los síntomas del Alzheimer, tras verificar su eficacia.

El fármaco lecanemab, que recibirá el nombre comercial de Leqembi, ha sido desarrollado por la farmacéutica japonesa Eisai, y ha mostrado ser eficaz a la hora de ralentizar los efectos de la enfermedad neurodegenerativa.

“Today, we converted a treatment indicated to treat adult patients with Alzheimer’s Disease, to traditional approval following a determination that a confirmatory trial verified clinical benefit. https://t.co/Yk1yVorMN6 pic.twitter.com/Gn3VNrmNVf“