Mensajes de redes sociales difunden un vídeo que presentan como si se tratara de una explosión en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) en el marco de los disturbios tras la muerte de Nahel por un disparo de un policía en Nanterre. Es falso. El Parlamento Europeo y el Ayuntamiento de Estrasburgo desmienten que se haya registrado una explosión en esta sede comunitaria.

"Explosión en sede del parlamento europeo (sic) en Estrasburgo, Francia", dice un mensaje con más de 1.700 retuits. El mensaje difunde un vídeo en el que se escuchan varios estruendos y se ven destellos y una densa columna de humo tras un edificio. La grabación de 19 segundos de duración acumula más de 220.000 reproducciones. "No es Ucrania, ni palestina, tampoco Iraq, Siria o Yemen. Es la sede del parlamento europeo en Estrasburgo, Francia", dice otro mensaje que comparte el mismo vídeo y suma más de 2.000 retuits. La grabación también la observamos en Telegram en un mensaje que dice textualmente: "Se reporta una explosión en la sede oficial del Parlamento Europeo, en Estrasburgo". También encontramos publicaciones similares en italiano y en inglés.

No se ha registrado ninguna explosión en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Lo confirman en declaraciones a VerificaRTVE tanto el Ayuntamiento de esta urbe francesa como el Parlamento Europeo. "No ha habido ninguna explosión en las instalaciones del Parlamento Europeo, a pesar de lo que se ha publicado", asegura la Oficina del Parlamento Europeo en España. Una portavoz del consistorio de Estrasburgo también afirma que no se ha registrado ninguna explosión en la sede parlamentaria comunitaria en esta localidad gala.

En VerificaRTVE hemos hablado con la Embajada de Francia en España y nos asegura que no le ha llegado ninguna información oficial sobre un incidente de estas características en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo. Hemos consultado medios de comunicación franceses como el diario 'Le Figaro', la agencia de noticias France Presse (AFP) y la cadena de televisión BFM y no hay informaciones referentes a ninguna explosión en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Tampoco hay referencias a una explosión en esta sede parlamentaria en los perfiles oficiales del Parlamento Europeo en Twitter en francés, en inglés y en español ni en su página web. La Prefectura de la región del Gran Este y el Bajo Rin, a la que pertenece Estrasburgo, ha informado en varios comunicados sobre los disturbios registrados en esta urbe durante la noche del 30 de junio al 1 de julio y la del 1 al 2 de julio, a raíz de la muerte de Nahel pero no ha referido ninguna explosión en la sede del Parlamento Europeo.

En VerificaRTVE no hemos podido determinar la localización exacta ni la fecha en la que se graba el vídeo que en redes sociales intentan hacer pasar por una explosión en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. La grabación se difunde en redes al menos desde el 3 de julio. Observamos el inicio de la difusión del vídeo en esta cuenta de Telegram que lo comparte diciendo que se ha registrado "una potente explosión" en "uno de los barrios de Estrasburgo". Este mensaje inicial no hace ninguna referencia a que la explosión se registre en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Los desinformadores suelen aprovechar momentos de especial relevancia informativa para difundir falsedades y mensajes engañosos, como ha ocurrido desde que comenzaron las protestas en el país galo tras la muerte de Nahel por un disparo de un policía. En VerificaRTVE hemos desmentido falsedades que han circulado sobre los disturbios en Francia y bulos relacionados con la Unión Europea, sus instituciones y líderes.