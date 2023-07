La muerte del joven Nahel por el disparo de un policía el 27 de junio en Nanterre, a las afueras de París, ha derivado en una ola de disturbios en Francia que deja hasta la fecha más de 3.000 personas detenidas. Las redes sociales se han llenado de imágenes relacionadas con estos altercados pero también han difundido otras grabaciones que se presentan como actuales pero no tienen relación con la actual coyuntura en el país vecino. En VerificaRTVE desmontamos bulos y falsedades difundidos en redes sociales sobre los recientes altercados en territorio galo.

Este vídeo de coches estrellándose no tiene relación con los altercados en Francia

En redes sociales han difundido un vídeo que muestra varios coches atravesando las paredes de un edificio de varias plantas y estrellándose contra el pavimento en una calle, con mensajes que lo presentan como si fuera parte de los disturbios en Francia tras la muerte de Nahel. “Esta escena en modo Fast and Furious te puede dar una idea de lo que está pasando en la Francia de mi títere Macron”, dice un mensaje con más de 4.900 retuits que difunde la grabación. Otro mensaje presenta el vídeo como la acción de "inmigrantes" que "empujan autos de edificios en Francia”. El vídeo lo difunden también en Facebook y TikTok y lo encuadran en los recientes altercados en Francia. Es falso. Las imágenes no son reales y no suceden en Francia. Es la grabación de una escena de la película Fast and Furious 8 en EE.UU en 2016.

Las imágenes reales las grabó una videoaficionada en 2016 durante el rodaje de esta película de cine en Cleveland, en EEUU. Gracias a una búsqueda inversa, en VerificaRTVE hemos constatado que el vídeo circula en redes desde 2016. La grabación la difunde el 29 de mayo de 2016 en Instagram una videoaficionada identificada como Kasey Cabtree. El inmueble del que salen despedidos los coches lo geolocalizamos en el edificio en el que se encuentra el parking Halle Bros de la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio. La escena de la película que ahora difunden en redes intentando hacerla pasar como los disturbios en Francia puedes observarla en el minuto 1:05 de este reportaje de TVE de 2017 sobre la presentación de Fast and Furious 8.