La violinista María Dueñas recibe el Premio Princesa de Girona: "La música me lo ha dado todo"

La violinista granadina María Dueñas, de 20 años, recibirá este miércoles el Premio Princesa de Girona a las Artes y las Letras 2023, en una ceremonia que será presidida por los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía y que podrá seguirse en directo en el Canal 24 Horas y RTVE Play a partir de las 19:45 de la tarde.

"Me siento muy emocionada de que de tanto trabajo y tanta dedicación sea reconocida con este premio. La verdad, muy orgullosa de que se me haya considerado digna de este galardón", ha asegurado Dueñas en una entrevista con TVE. En cuanto a si se considera un referente para los jóvenes, la violinista afirma: "Yo todavía soy muy joven para ser un referente. Pero sí que me gustaría impulsar a que jóvenes o niños empiecen a interesarse por la música clásica. Y si de alguna forma puedo ser un referente para ellos, claro que me haría mucha ilusión".

Sobre su faceta como compositora, Dueñas asegura: "La composición es algo que me sale de forma muy natural, desde niña. He escrito una pequeña obra para piano, entre otras muchas cosas. Componer es una forma más de analizar lo que llevo dentro".

A Dueñas se la suele comparar con la gran violinista alemana Anne-Sophie Mutter, algo que para ella es "un honor muy grande". "Sobre todo porque todavía me queda muchísimo camino por delante. Pero voy a seguir esforzándome para estar presente en muchos escenarios de todo el mundo", añade.

Sobre si ha tenido que renunciar a algo por la música, María confiesa: "No, yo diría que la música me lo ha dado todo. He tenido una infancia muy normal, he hecho cualquier cosa que haya hecho cualquier niño. La verdad es que desde niña fue muy natural para mí. Simplemente, tocaba el violín porque me gustaba. Así que ha sido todo de forma muy natural, muy sencilla".

Al anunciarse el pasado abril su reconocimiento como Premio Princesa de Girona a las Artes y las Letras 2023, el jurado de los premios valoró que a sus 20 años haya conseguido un "altísimo grado de interpretación y ejecución del violín", que le permite una "gran conexión emocional con el público", y ha recibido un "reconocimiento internacional insólito a su edad".

"Por su gran talento, su disciplina y su capacidad de trabajo, constituye un excepcional modelo inspirador para los jóvenes", añadía el jurado.

01.46 min María Dueñas, violinista prodigio, premio Princesa de Girona