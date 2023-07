Fermín Solís: "Elia es como una película de Rohmer"

Desde el éxito de la novela gráfica Buñuel en el laberinto de las tortugas (2008), adaptada a una estupenda película de animación que ganó el Goya en 2020, Fermín Solís se ha convertido en uno de los imprescindibles del cómic español. Y aunque pasará diez años haciendo cómics infantiles de gran éxito, tras la pandemia ha vuelto a la novela gráfica con títulos tan potentes como Medea a a la deriva (Reservoir Books, 2021) o su nuevo trabajo, Elia (Reservoir Books, 2023), sobre el que hemos hablado con él.

"Elia -nos cuenta Fermín-, es una joven escritora que tiene un don especial para sanar plantas. Decide dar un cambio radical a su vida el día que sufre un revés sentimental cuando su amante le confiesa que no podrá abandonar a su familia por ella. Para superarlo viaja a una casa que perteneció a su tía en un pueblecito gallego donde se instala por una temporada".

Elia es una joven lesbiana que tiene un don muy especial que está inspirado en la realidad, como nos comenta Fermín: "Hay personas que tienen un don para curar las plantas, a esas personas se les dice que tienen la mano verde. Me lo contó una señora en un club de lectura que hice mientras escribía Elia. Fue un regalo que enriqueció mucho mi historia".

"La naturaleza es muy importante -añade-, porque el entorno en el que se mueve Elia es muy rural y en estos lugares la naturaleza se funde con los hogares. Casi toda mi obra es muy urbanita, pero en este caso he sacado a los personajes al campo".

Elia es una preciosa historia que, en 300 páginas, nos cuenta ese devenir interno y externo de la protagonista, Elia Fuentesperanza. Y en la que no faltan homenajes al cine, la literatura y la música. "Son referentes en toda mi obra -asegura Fermín-, el cine y la música, sobre todo. Elia es muy cinematográfica, lo he dicho en otras ocasiones. Siempre digo que quise hacer con Elia una película como las que hacía Rohmer ".

El cómic comienza en Cáceres, donde la protagonista da una conferencia sobre Medea. "Es la ciudad donde siempre he vivido -asegura Fermín, que nació en la localidad de Madroñera-. Por suerte viajo mucho por trabajo porque es una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce y muchas veces se me queda pequeña . Quería hacerle un homenaje y salen calles, gente, locales y lugares que son importantes para mí. También hago crítica a la falta de un tren digno en Extremadura y a la falta de implicación en la cultura de la mayoría de los ciudadanos".

"El machismo y la homofobia están presentes en todas partes"

En esa pequeña localidad recibirán muy bien a Elia, aunque no faltarán algunos descerebrados que la critiquen por ser lesbiana. "Creo que el machismo y la homofobia están presente en todas partes, ciudades o pueblos, grandes o pequeños. Espero que la historia de Elia sirva para dar visibilidad a estos temas. Hay otros temas menos evidentes, pero no menos importantes, curarse en soledad, el suicidio, o lo políticamente correcto como la historia que cuenta Simón el Hulk".

Y es que Fermín también reivindica que estar solo no es una tragedia. "Sí, estar solo es una opción que, si es deseada, no es ninguna tragedia, al contrario. Elia elige esta forma de vida para curarse. No es lo mismo querer estar solo a que te hayas quedado solo por circunstancias de la vida y no quieras estar así. Supongo que sí, repensar, hacer balance...".