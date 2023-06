La Unesco aprueba la vuelta de Estados Unidos, que se fue en el mandato de Trump

Los países miembros de la Unesco, la organización de la ONU para la Educación, la Cultura y la Ciencia, han aprobado este viernes en París el plan propuesto por Estados Unidos para su reingreso en la organización. El país norteamericano la abandonó en 2017, durante el mandato del expresidente Donald Trump.

En una conferencia extraordinaria que comenzó este pasado jueves, 132 de los miembros han votado a favor del reingreso, unos 15 países se han abstenido y diez de los miembros se han opuesto a ese plan que prevé, tanto el retorno inmediato de Estados Unidos a la Unesco, como un programa para saldar una deuda millonaria que acumulaba el país con la agencia desde 2011. La directora general de la organización, Audrey Azoulay, ha comunicado la decisión través de su cuenta de Twitter.

“It’s a great day for @UNESCO! Building on the momentum our Organization has regained in recent years, it is once again moving towards universality, with the return of the #UnitedStates of America. I would like to congratulate our 193 Member States for their decision. pic.twitter.com/zm5FMp1wCl“