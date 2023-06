El grupo socialista en el Senado ha registrado una petición para que el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, solicite al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, una actualización de su declaración de bienes y rentas tras haber reconocido que percibe una remuneración por parte del partido.

En el escrito, el PSOE señala que Feijóo dijo el pasado 19 de junio en una entrevista radiofónica que al final de la legislatura informará al Senado de la cantidad de dinero que cobra por sus responsabilidades en el PP, más allá del sueldo que percibe como senador.

Por ello, los socialistas piden al presidente del Senado que se dirija a Feijóo "para aclararle el sentido de sus obligaciones como senador y en particular su deber de actualizar su declaración de bienes y rentas, toda vez que ha confesado, ante un medio de comunicación, que percibe una remuneración procedente del Partido Popular de la que no ha informado al Senado".

Dado que esta solicitud no ha sido atendida, ha anunciado que "hoy mismo el Grupo Socialista en el Senado ha registrado una solicitud al presidente del Senado para que se dirija al senador Feijóo y le haga cumplir con la transparencia que se despliega en una Cámara tan importante como es el Senado".

Feijóo señaló retribuciones "por nómina, en el Senado y en el partido"

En la solicitud que ha registrado el Grupo Socialista en el Senado, firmada por la Portavoz, Eva Granados, y facilitada por el PSOE, se recoge parte de la transcripción de la entrevista que Feijóo dio a la Cadena Ser en la que habla sobre este asunto.

El periodista preguntó al presidente del PP cuánto cobraba y éste dijo que cuando llegó al Senado hizo su declaración y hará otra al final de la legislatura, registrando sus retribuciones que "entran por nómina, en el Senado y en el partido".

Al ser preguntado si a los 70.000 euros que percibe como senador sumaba un plus, Feijóo respondió todas las personas que "estamos en el comité de dirección del partido" tienen un "incremento de sus salarios". "Igual que lo tiene el Partido Socialista, o al menos lo tenía", apuntó.

No obstante, no precisó cuánto es ese incremento y dijo que no lo diría antes de que lo registre en el Senado al final de la legislatura, alegando además que debe ser el senador que más ha actualizado sus retribuciones porque hizo la declaración en la Cámara Alta hace un año.