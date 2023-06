Mensajes de redes sociales aseguran que Naciones Unidas ha "ordenado" que la identificación digital sea obligatoria para los clientes de los bancos "a nivel mundial". Es falso. Los mensajes tienen su origen en un documento de Naciones Unidas que no establece esa exigencia y la propia organización multilateral asegura que se trata de una "información malinterpretada" porque carece de capacidad para hacer imposiciones a entidades privadas.

“Las Naciones Unidas ordenan que la identificación digital sea obligatoria para los clientes de todos los bancos a nivel mundial”, afirma un mensaje que acumula más de 290 retuits desde el 20 de junio. “Salir ya de ONU... no obedecer”, añade otro mensaje con más de 1.300 retuits que difunde el mismo titular que la anterior publicación. Los dos tuits enlazan un artículo de una web en inglés que asegura que “La ONU ha ordenado a los bancos de todo el mundo que comiencen a emitir identificaciones digitales obligatorias a todos los clientes”. Las entidades bancarias, según ese artículo, tendrán que rechazar “el servicio de cualquier persona considerada ‘no conforme’ o incluida en la lista negra por la organización globalista”.

Naciones Unidas no ha ordenado a los bancos la identificación digital obligatoria de todos sus clientes. Es falso. El organismo supranacional no impone ninguna obligación a las entidades bancarias ni tiene capacidad para hacerlo. La web que difunde este mensaje hace referencia a un informe de Naciones Unidas titulado 'Nuestra Agenda Común'. En VerificaRTVE hemos analizado dicho documento y Naciones Unidas no establece ninguna obligación para las entidades bancarias.

En el apartado de Cooperación Digital Mundial y Objetivos de Desarrollo Sostenible (pág.8), el informe expone como primer objetivo que “las identificaciones digitales vinculadas a cuentas bancarias o de dinero móvil pueden mejorar la prestación de la cobertura de protección social y servir para llegar a los beneficiarios que reúnan los requisitos” (pág. 8). Desde Naciones Unidas, Leticia Álvarez, responsable de Información de la ONU para España, asegura a VerificaRTVE que “en ningún momento se obliga a nada” y que “no se hace referencia a una obligación de la identificación digital de todos los clientes”. Subraya que se trata de una “información malinterpretada” y que “lo único que hay son propuestas dentro de la Agenda Común” elaborada por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

La responsable de Información de la ONU para España hace hincapié en que “las Naciones Unidas no pueden ordenar nada, no pueden obligar a las entidades privadas”. Según explica, el objetivo de esta Agenda Común de Naciones Unidas es proponer un “Pacto Digital Mundial” que se acordará en una cumbre en septiembre de 2024. Uno de sus principales objetivos es conectar a Internet a todas las personas, proteger los datos o aplicar los Derechos Humanos en el ámbito digital, entre otros. En VerificaRTVE hemos realizado búsquedas específicas en los perfiles oficiales de Twitter de la ONU en inglés y en español y no hay registro de mensajes referentes a la obligatoriedad de la identificación digital de los clientes de entidades bancarias. Tampoco hay referencias sobre este asunto en el perfil oficial de Twitter del secretario general de la ONU, António Guterres.

Naciones Unidas y otras instituciones internacionales y multilaterales son objetivo frecuente de los desinformadores en redes sociales y en páginas de Internet, en el marco de narrativas falsas que buscan deslegitimar a estas organizaciones. En VerificaRTVE ya te hemos alertado de este tipo de falsedades, con ejemplos como el bulo que aseguraba que Naciones Unidas había realizado una lista negra con los nombres de quienes se oponen a la 'ideología de género', o el que afirmaba que el Foro Económico Mundial había anunciado que congelaría cuentas bancarias por el cambio climático. También te contamos que el Tribunal de Justicia de la UE no había prohibido los símbolos religiosos ni el cristianismo.