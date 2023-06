2023, un "año del conejo" no tan próspero

Según el horóscopo chino, 2023 es el año de conejo, símbolo de prosperidad. Sin embargo, en España parece que el conejo no trae más que quebraderos de cabeza. La percepción del conejo como mascota, los nuevos hábitos alimentarios o la preocupación por el bienestar animal han hecho disminuir el consumo de carne de conejo. "Para mucha gente, comer conejo es como comerte tu mascota", dice Roger Domingo, un veterinario experto en animales exóticos. Esto, unido al aumento de los costes del pienso y la energía, han provocado el cierre de la mitad de las granjas cunícolas del país en poco menos de 10 años.

M. Jesús Marín tiene su propia granja de conejos en Nieva, Segovia, pero quizá por poco tiempo más. En cuanto encuentre otro trabajo, cerrará porque no le salen las cuentas. M. Jesús pasa muchas horas con sus animales, los mantiene siempre a la misma temperatura, les pone la radio para que no se asusten con ruidos extraños, les hace nidos a prueba de humedad, les pone juguetes para que no se peleen...

M. Jesús Marín en su granja cunícola Repor

Ya no se trata solamente de una forma de ganarse la vida, es una forma de vivir la vida. Pero en la lonja no le pagan lo que vale criarlos y cree que poco más podrá resistir.

El sector de la peletería arrastrado También Félix Freixer, vocal de la Spanish Fur Association, que representa al sector peletero, asiste perplejo al declive de su negocio. Propietario de Hycat, una empresa dedicada a la mejora genética de conejos Rex para piel, ha pasado de tener 25 empleados a trabajar prácticamente solo; de tener como clientes firmas de moda tan prestigiosas como Armani, Louis Vuitton o Yves Saint Laurent a exportar piel a Turquía donde confeccionan pequeños souvenirs para turistas; de vender la carne de los conejos para consumo humano a donarla para un comedero de aves rapaces.

“Los animalistas han ganado“ “Los animalistas han ganado”, afirma contrariado. Cree que no tiene mucho sentido rechazar el uso de las pieles de animal, biodegradables, y, en cambio, dar por bueno el uso de fibras sintéticas, que suponen el 1,35 % del consumo mundial de petróleo. Las firmas de moda han proscrito la piel de conejo Repor Los profesionales de la cunicultura están agrupados bajo el paraguas de Intercun, que a finales del año pasado suscribió un convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para fomentar el consumo de carne de conejo, modernizando su comercialización y promoviendo sus cualidades nutricionales. M. Luz de Santos, la gerente de Intercun, dice que “el reto es hacer llegar a los consumidores información sobre la carne de conejo, que es muy valorada por su alto contenido en proteínas y su bajo contenido en grasas, pero también sobre su producción, que es muy respetuosa con el medio ambiente y el bienestar animal”. Carne de conejo guisada Repor

¿Qué pasa con los conejos de campo? Los conejos fueron domesticados hace apenas 1.400 años y tanto los ejemplares que muchas familias tienen como mascota, como los criados en granjas, descienden de los conejos de monte como los que actualmente arrasan cultivos en gran parte de la península. La superpoblación de conejos amenaza los cultivos y dispara las pérdidas de agricultores: "La caza no es suficiente" En Aragón, Andalucía, las dos Castillas, Madrid, Valencia, Murcia, Cataluña… así hasta en 1.400 municipios de diez comunidades distintas, según la COAG, con unas pérdidas que superan los 800.000 euros. Los conejos de monte son los que arrasan cultivos en gran parte de la península Repor