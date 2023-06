Berta tuvo un accidente que la dejó tetrapléjica cuando estudiaba el último curso de medicina. Su vida cambió por completo, pero no sus sueños. Este año ha aprobado el MIR, aunque cuando iba a incorporarse a su plaza de médico de familia en el reconocimiento la declararon incapacitada para el puesto. "Me dijeron que habían recibido un informe no apto de salud laboral. Todo se me vino encima", cuenta a TVE.

Esta misma mañana asegura que le han dado la opción de cambiar a medicina preventiva. No es una especialidad que le guste, pero "si es la única opción que tengo la tendré que coger porque no me voy a quedar sin el trabajo que me ha costado tanto conseguir".

Sin embargo, piensa seguir luchando por la plaza que merece.