Suspender en España sale muy caro. A menudo se dice que los años universitarios son la mejor etapa de la vida, pero no lo son para todos. Estudiar una carrera puede ser un sueño cumplido o una auténtica odisea, tanto a nivel académico como económico.

En general, los grados simples están diseñados para completarse en cuatro años, con un total de 240 créditos cursados. Están estructurados para cursar 60 créditos por año, pero en muchas carreras la carga de estudio y de trabajo que supone tener diez asignaturas al año impide aprobar todas a la primera.

Y ahí la carrera empieza a ponerse cuesta arriba también en lo económico, porque el precio de volver a cursar la asignatura va en aumento con cada suspenso. Hay quien acaba alargando la carrera y, en los casos más extremos, hay quien se da por vencido y abandona la universidad sin haber posado para la orla. Eso es lo que le pasó a Rubén.

Rubén empezó el grado de Ingeniería Química en la Universidad de Granada (UGR), pero tres años después decidió abandonar. Ese año suspendió cuatro asignaturas y al desgaste mental se le sumó la carga económica: “Tenía que pagar unos 1.400 euros” para volver a presentarse, cuenta.

El encarecimiento del suspenso le llevó a abandonar la carrera: “No pude pagarlo y me metí a un grado superior”. Pese a ello, el coste de matricularse en estas cuatro asignaturas hubiera sido mucho mayor para Rubén si hubiera estudiado en otra región, en especial en Madrid o La Rioja.

Andalucía es una de las comunidades donde menos varía el precio del crédito entre primera y cuarta matrícula de una misma asignatura, pasando de 12,62 euros a más de 70 de media. En cambio, en Madrid el precio del crédito se dispara de unos 19 euros en primera matrícula a más de 125 euros en la cuarta.

Sacristán destaca que no hay una relación entre el precio del crédito y el partido que esté en el poder, pero observa otra correlación: “Las comunidades que más subieron los precios en su momento en 2012 coinciden con las que más redujeron la financiación pública de sus universidades ese año. Intentaron de alguna forma, sin lograrlo, compensar lo que dejaron de financiar a base de que lo abonaran el estudiantado y sus familias ”.

La experta saca a colación el coste de oportunidad como una presión añadida para el estudiante , ya que durante al menos cuatro años se va a dedicar casi a tiempo completo a la carrera y, por norma general, no ingresará dinero.

Ha pasado de pagar 16,92 euros por crédito a 40,02 , con lo que se muestra muy crítico. “Yo veo que lo de la penalización es una idiotez, no creo que nadie se deje una asignatura a propósito y no entiendo qué objetivo persigue subir el precio del crédito, porque no actúa como motivación para que te lo saques, sino al contrario”, argumenta el estudiante.

Otro factor a tener en cuenta es que las comunidades pueden establecer diferentes grupos de precios en función de la experimentalidad o rama de conocimiento. Así, carreras que requieren más instalaciones y servicios adicionales por parte de la universidad, como el uso de laboratorios en los grados de Ciencias, son más caras que otras que no requieren tantos recursos públicos.

A pesar de que todas las comunidades autónomas parecen haber cumplido con los acuerdos y han reducido el precio del crédito en primera matrícula, el coste de las segundas, terceras y cuartas matrículas en algunos casos se ha congelado y en otros se ha reducido, pero no sustancialmente.

Sale más caro suspender Ingeniería que Derecho en la misma universidad

Suspender al menos una asignatura entra dentro de lo normal, pero la cosa se complica cuando la materia se atraganta y hay que abonar el precio de una segunda, tercera o incluso cuarta matrícula. Este es el caso de Alejandro, estudiante de cuarto año de Ingeniería Electrónica Industrial en la Universidad de Córdoba (UCO).

“Yo ya no llego a mi casa diciendo que me voy a cambiar de carrera, pero a nivel psicológico me siento mal porque [suspender] supone una carga para el bolsillo de mis padres”, explica Alejandro mientras cuenta que le quedan 14 asignaturas para terminar y que este año aún arrastra siete suspensas de cursos anteriores.

Ingeniería es una de las carreras más exigentes para el alumnado, no solo porque se estima que se necesitan seis años para completarla, sino porque la tasa de suspensos es muy alta y son pocos los estudiantes que pasan limpios: “Por curso puede que solo haya tres o cuatro personas con todo aprobado porque, puedes estudiar mucho, pero si fallas en un problema o te equivocas en un signo, suspendes”.

Para Alejandro, su gran “trauma” fue Matemáticas II y el abono por matricularse cuatro veces en esta asignatura fue de casi 455 euros, seis veces más que la primera vez que lo hizo (75,72€). En total, aprobar esta materia le ha costado casi 670 euros y, si no hubiera recibido un descuento del 75% por superarla en octubre, habría pagado más de mil euros.

“¿Qué coste adicional le supone a la universidad que yo repita? Entiendo que me cobre lo mismo e incluso un poco más, ¿pero hasta seis veces más? Me están multando por no avanzar”, se queja el estudiante de Ingeniería.

En la misma universidad, Begoña se ha graduado este año en Derecho, pero no sin mucho esfuerzo. Nunca fue mala estudiante, es más, empezó con más de un nueve de media. Sin embargo, varias asignaturas, entre ellas Penal II, se le atragantaron tanto que se vio en quinta convocatoria. Asegura que de los 180 alumnos que se matricularon en primero apenas quedaban 35 en cuarto curso.

Tras abonar la matrícula tres veces y presentarse al examen en cinco ocasiones, cifra el gasto total de esta asignatura en 516 euros. A Begoña su tercera matrícula en Penal II le ha salido casi cuatro veces más cara.