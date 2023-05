El Museu de Menorca celebra el Dia Internacional dels Museus 2023

Des de l'any 1977 l'ICOM ( The Internacional Council of Museums) organitza el Dia Internacional dels Museus amb l'objectiu de conscienciar al públic sobre el paper que tenen els museus en el desenvolupament de la societat. Des de l'any 2020 el Dia Internacional dels Museus dona suport algun dels objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Enguany el Museu de Menorca se centra en l'objectiu 3 Salut i benestar, objectiu 13 Acció pel clima i objectiu 15 Vida dels ecosistemes terrestres.

Recuperen les activitats prepandèmia

Per altra banda per iniciativa del Consell d'Europa la nit del 20 de maig tindrà lloc una nova edició de la Nit Europea dels Museus. Una nit on els museus obren les portes oferint activitats de caràcter lúdic. El Museu de Menorca s'ha apuntat un any més a aquesta celebració aquesta vegada ja amb total normalitat i recuperant activitats que durant els dos anys de la pandèmia no es van poder realitzar.