La mayoría de los partidos en el Congreso ha cargado este martes contra el PP por defender en el pleno una proposición de ley para cambiar el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una modificación que los 'populares' ponen como condición para acceder a la renovación del órgano, que tiene su mandato caducado desde hace casi cuatro años y medio.

La iniciativa de los populares se votará el jueves, pero las intervenciones de los portavoces en el hemiciclo permiten augurar que no prosperará. Hasta los grupos que apoyan que sean los jueces quienes elijan a los doce vocales –Vox y Ciudadanos– han acusado al PP de "hipócrita" y han dudado de que impulse la reforma cuando gobierne.

En nombre del PP, María Jesús Moro ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar la independencia del órgano de los jueces, como exige tanto el Consejo de Europa como la Comisión Europea: "La reforma es un clamor imparable y una exigencia de las instituciones europeas para cumplir con los parámetros de calidad del Estado de derecho".

Su idea es que, de los 20 miembros del CGPJ, 12 sean elegidos entre todos los magistrados de la carrera judicial en España sin intervencionismo de los partidos. "No partimos de cero o de una ocurrencia del PP. No hay razón alguna que puedan esgrimir los grupos que consideren urgente recuperar el timón de la independencia judicial", ha defendido.

Aranda ha defendido que en la elección de los vocales participe el Parlamento como representante de la soberanía popular y ha acusado al PP de no saber aceptar el mandato de las urnas, que determinó una mayoría progresista que debía haberse trasladado al órgano de gobierno de los jueces hace ya más de cuatro años.

"No nos traigan más proposiciones. Cumplan la Constitución y desbloqueen el Consejo. Hagan caso al comisario de Justicia", le ha respondido desde el PSOE Francisco Aranda, que ha tachado la iniciativa del PP de "falsa, oportunista y electoralista".

Sin embargo, la mayoría de los portavoces le han recordado que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha marcado como prioridad renovar el CGPJ y después proceder a su reforma, pero Moro ha dejado claro que no se fían del PSOE: "¿Cómo vamos a creerles?", ha cuestionado, recordando que los socialistas también prometieron no pactar con Bildu o respetar el dictado de la justicia ante el 'procés'.

Los socios hablan de una propuesta "indecente" y "obstruccionista"

También Jon Iñarritu, de EH-Bildu, ha tachado la iniciativa del PP de "mero chiste" y ha instado al Gobierno a "coger el toro por los cuernos" y reformar el CGPJ, de modo que los "vocales ocupas" queden sin sueldo ni prerrogativas. "Verán qué rápido estos señores activan la renovación", ha afirmado.

En la misma línea, el portavoz de Junts, Josep Pagès, ha apostado por poner fin "al golpe de Estado del PP y de la derecha judicial" y ha defendido la propuesta presentada por su formación para que los vocales cesen al cumplir su mandato de cinco años.

La portavoz de ERC, Carolina Teletxea, ha recordado al PSOE que Bruselas ha recomendado solucionar el bloqueo antes del inicio de la presidencia española de la UE en julio, ha defendido la necesidad de que la soberanía popular tenga su reflejo en el CPGJ y ha cargado contra la "mayoría conservadora y machista" de la cúpula judicial.

Con palabras menos gruesas, también el PNV ha echado en cara al PP su "labor obstruccionista". "Cambiar el orden de los factores (primero reformar el modelo de elección de los vocales y luego renovar el CGPJ) supondría dar carta de naturaleza al injustificable bloqueo que lleva practicando desde 2018", ha manifestado su portavoz, Mikel Legarda.

El diputado del BNG, Nestor Rego, ha afirmado que su formación no colaboraría en la "farsa" planteada por el PP, que ha presentado una iniciativa que a su juicio no llega ni a "sarcasmo". "Es indecente. Un partido que bloquea la renovación del CGPJ precisamente porque lo controlan. Un partido que no pocas ocasiones manipuló la Justicia para favorecer sus intereses, casi siempre espurios", ha añadido.