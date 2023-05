La bandera soviética no ha ondeado en el Reichstag el 8 de mayo

Mensajes de redes difunden imágenes de una bandera de la Unión Soviética ondeando en Berlín en lo alto del Reichstag, la cámara baja del Parlamento alemán, y presentan la escena como si hubiera sucedido este 8 de mayo. No hay pruebas de que estas imágenes sean actuales ni reales. El Parlamento alemán asegura a VerificaRTVE que la escena de la bandera soviética en la azotea de la sede parlamentaria no ha sucedido.

"Personas desconocidas levantan la bandera soviética de la victoria sobre el techo del Reichstag en Berlín, la capital de Alemania”, dice un mensaje de Telegram con 13.500 visualizaciones publicado el 8 de mayo. El texto adjunta un vídeo de 7 segundos que muestra una enseña soviética ondeando en el Parlamento Alemán. “Izan una bandera de la Victoria sobre el Reichstag”, señala un mensaje con más de 300 retuits que difunde un vídeo de 10 segundos con una bandera soviética en la cámara baja germana. “La bandera de la Victoria ondea en el Reichstag”, añade otro tuit que comparte la misma grabación.

No hay pruebas de que la bandera soviética haya ondeado en el Reichstag el 8 de mayo. El Parlamento alemán asegura a VerificaRTVE que la escena que muestran las imágenes de redes no ha sucedido en la sede parlamentaria germana en fechas recientes. “Hemos recibido algunas consultas como la suya y están en lo cierto: esto nunca ha ocurrido en el Parlamento alemán”, afirma el Departamento de Prensa del Reichstag.

En VerificaRTVE hemos analizado las condiciones meteorológicas que muestran los vídeos y fotografías de redes que reflejan la enseña soviética y no concuerdan con el tiempo registrado el 8 de mayo en Berlín, lo que pone de manifiesto que la grabación no corresponde a esa jornada. Observamos incoherencias en los elementos de las imágenes de redes, como charcos de agua y nubes que indican que habría llovido ese día. Sin embargo, el tiempo en Berlín el 8 de mayo muestra que no hubo precipitaciones ni ese día ni en la jornada anterior.

Tampoco coinciden las fotos y vídeos de redes con las imágenes emitidas el 8 de mayo por la cámara web de Feratel que muestra en directo una panorámica de la zona cercana al Reichstag desde YouTube. Esta señal en directo no muestra coincidencias meteorológicas con las imágenes de la bandera soviética durante toda la jornada diurna del 8 de mayo, al no aparecer nubes ni precipitaciones, como ha podido comprobar VerificaRTVE. En las grabaciones difundidas en redes vemos árboles sin hojas, pero en las imágenes de la webcam muestran que la vegetación del perímetro de la sede parlamentaria está cubierta de hojas verdes y se corresponde con el estado de la vegetación en primavera en el país. Puedes comprobar ambos ejemplos en la imagen a continuación.

Comparación de la webcam el 8 de mayo y las imágenes difundidas en redes sociales. VerificaRTVE

La revista alemana Stern ha informado de que las fotos y vídeos de la bandera soviética en el Reichstag son un montaje y ha señalado que varios elementos de las grabaciones difundidas en redes no son reales. Apunta que las banderas no se mueven en la misma dirección y que, “en vista de la pequeña distancia entre los mástiles de las banderas, una ráfaga de viento concebible no lo explicaría”. La publicación advierte de que los vídeos y fotos de redes muestran un tiempo que no concuerda con el del 8 de mayo en la capital germana y señala que las sombras son incongruentes: “el sol tendría que brillar desde el este”. "Hay escenas en los videos en las que el sol brilla desde el oeste, lo que sugiere que las grabaciones no se realizaron en la mañana sino en la tarde”.

Las imágenes de la bandera soviética las difunde por primera vez a las 9.40 del 8 de mayo un periodista ruso favorable al Kremlin con un mensaje en Telegram que dice que están circulando por “redes sociales alemanas”. En VerificaRTVE hemos comprobado que la difusión de estas imágenes se realiza desde cuentas rusas y prorrusas en Twitter y que no hay medios ni cuentas oficiales alemanas que las difundan. La Policía de Berlín sí ha informado de que durante el 8 y el 9 de mayo está prohibido en la capital alemana el uso de símbolos como banderas rusas y ucranianas por la conmemoración del “78 aniversario de la liberación de Alemania del nacionalsocialismo”.