Mensajes de redes difunden un vídeo de la retransmisión de la coronación del rey Carlos III en Londres en el que aparece una figura de negro y lo presentan como una aparición de "la muerte" durante la ceremonia. Es falso. La imagen de la figura es real y tiene explicación sencilla. La Abadía de Westminster ha explicado que la persona que aparece en segundo plano es un "sacristán".

¿Quién demonios es ese, un brujo negro? Un ente obscuro(sic)? La muerte?", asegura un mensaje con más de 700 retuits y más de 1.800 ‘me gusta’. "¿Alguien más acaba de notar a La Parca en la Abadía de Westminster?", dice otro mensaje en inglés con más de 4.000 retuits. Los mensajes difunden un vídeo que muestra en segundo plano a una persona con túnica oscura con capucha y con un bastón caminando junto a unos arcos dorados de la Abadía de Westminster.

La imagen de una figura de negro en la coronación de Carlos III es real, pero no guarda relación con "la muerte". El Departamento de Prensa de la Abadía de Westminster ha explicado al semanario estadounidense Newsweek que la figura que aparece en la grabación es un "sacristán". Asegura que se trata de "un miembro de la comunidad de la Abadía que ayuda con los servicios religiosos, pero que no es miembro del clero". Un sacristán es, según la RAE, la "persona que en las iglesias tiene a su cargo ayudar al sacerdote en el servicio del altar y cuidar de los ornamentos". Desde VerificaRTVE hemos contactado con la Abadía de Westminster para conocer más detalles sobre la persona que aparece en segundo plano en la retransmisión pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.

El vídeo que difunden en redes sociales es una imagen real. Desde VerificaRTVE hemos comprobado que se trata de un momento previo a la llegada de Carlos III y Camila a la ceremonia de coronación el 6 de mayo en la Abadía de Westminster. Puedes ver el instante concreto en el que se aprecia la imagen de la figura en la sombra pasando en segundo plano en el vídeo anterior.

La Familia Real británica y la Casa de Windsor han sido objeto de desinformación en anteriores ocasiones, como sucedió tras la muerte de la reina Isabel II. En VerificaRTVE desmentimos el bulo que decía que había una cámara retransmitiendo desde dentro del féretro de la monarca y también el que sostenía que el ataúd era de oro.