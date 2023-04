El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este sábado en Murcia "a impulsar y aprobar un pacto nacional del agua que garantice la planificación hidrológica y la inversión" y que "fomente el consenso" y "acabe con el enfrentamiento" por este recurso.

Así lo ha afirmado Feijóo durante un mitin con los candidatos a las 45 alcaldías en el pabellón deportivo Príncipe de Asturias de la región murciana, zona afectada con frecuencia por la escasez hídrica y cuando se cumplen varias semanas se sequía en todo el país. "Nos preocupa el agua desde hace años y en la agenda del PP ocupa un eje central", ha comentado antes de referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a quien le preocupa el clima ahora, pero el clima electoral".

Además, el líder gallego ha insistido en que el próximo 28 de mayo se votará por "la España que va a ser" tras el "deterioro político" al que, sostiene, la ha sometido Sánchez, y ha sostenido que el Gobierno pretende que la gente vaya a las urnas habiendo "olvidado sus incumplimientos", "engaños" y "chapuzas" con las leyes que han aprobado durante la legislatura, en referencia a la reforma del delito de maversación y sedición o a la ley del 'solo sí es sí'.

La sequía no da tregua y acerca el fantasma de los cortes de agua tras una primavera más seca de lo esperado ÁLVARO CABALLERO

Feijóo, "orgulloso" de haber pactado la reforma del 'solo sí es sí'

Respecto a esta última, el presidente del PP se ha declarado "orgulloso" del pacto alcanzado esta semana con el PSOE para reformar la normativa, que ha causado una rebaja de penas a casi un millar de agresores sexuales. "Yo no tengo ninguna encuesta y no sé si le va a venir bien al Partido Popular haber ayudado a la reforma de esa ley o le va a venir mal, pero lo que tengo claro es que me da igual. Esto le viene bien a las mujeres, a los menores, a nuestro país y eso es lo que importa", ha remarcado.

Feijóo ha recriminado a Sánchez que no acudiera al Congreso a votar esa reforma, a su juicio por la "supuesta vergüenza de que el PP le solucionase el problema que él tenía". "A mí lo que me daría vergüenza" es "mantener en el puesto a todos los responsables de ese error", ha remachado.

Según sus palabras, la coalición del Ejecutivo, "que se ha vuelto a romper", trata los problemas enfrentando a territorios, partidos o administraciones públicas. "Se cree que ser presidente del Gobierno consiste en enfrentar a los presidentes autonómicos entre sí para él resistir en el Palacio de la Moncloa. Es evidente que esto no es gobernar, esto es resistir", ha sentenciado Feijóo.