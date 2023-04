La vida de ocho hermanos de Colmenar Viejo de edades comprendidas entre los 4 y los 14 años cambió de un día para otro el pasado 7 de abril. Una denuncia previa y la voz de alarma del colegio e instituto en el que estudiaban los menores alertó a las autoridades, y al llegar, varios agentes de la Guardia Civil encontraron a los pequeños en una grave situación de desamparo. Tras este hecho, ambos progenitores fueron detenidos y acusados de maltrato hacia sus ocho hijos.

Los menores faltaban constantemente a clase, un signo que detectó el colegio a pesar de las explicaciones que ofrecía el padre, quien usaba su condición de médico para firmar las ausencias. El hecho de que los menores no acudan al colegio “activa todas las alarmas cuando las ausencias no están justificadas y no hay ningún tipo de explicación”, indica a RTVE.es Juan -nombre ficticio-, jefe de estudios de un colegio en la zona sur de Madrid.

Este es uno más de los casos de violencia doméstica en nuestro país. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, de 2021, revelan que más de 8.240 menores han sufrido maltrato en su entorno familiar. Para detectarlo, el profesional cuenta con herramientas fundamentales, como son los protocolos de protección integral a la infancia y a la adolescencia.

Estos se rigen a través de la Ley Orgánica 8/2021, la cual establece que las administraciones o centros educativos regularán los protocolos de actuación contra "el abuso y el maltrato, el acoso escolar, el ciberacoso, violencia sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio o autolesión".

Actuar ante los indicios de violencia Los protocolos de actuación deben iniciarse “cuando el profesional docente, los padres del alumnado o cualquier miembro de la comunidad educativa detecten indicios de violencia”, explican a RTVE.es fuentes de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid. “Es obligación del colegio denunciarlo, cuando un niño puede estar recibiendo malos tratos psicológicos, físicos o acude al colegio sin asear”, aclara por su parte Inmaculada González-Pola, directora del colegio Institución La Salle de Madrid. González-Pola incide en la necesidad de que el alumno "se sienta protegido" para poder contar qué problema tiene. "Que sienta la necesidad de contar lo que le ocurre, para que entre todos le podamos ayudar", explica. Suicidio y acoso escolar, una "relación estrecha" en un problema multicausal: "Muchos centros no tienen recursos" Existen comportamientos en los menores que indican un posible maltrato. María -nombre ficticio-, orientadora y coordinadora de bienestar y protección de un centro educativo de la Comunidad de Madrid, explica a RTVE.es que las conductas que se observan en estos niños que están sufriendo maltrato en casa van "desde la incapacidad para resolver conflictos" a "la agresividad o la sumisión". "Cuando los menores se encuentran en entornos no seguros, se muestran rechazados, tienen la autoestima muy baja y tienen problemas para relacionarse con los demás”, explica.

El coordinador de bienestar y protección, figura referente Los centros educativos disponen de una figura para coordinar el bienestar y protección de los alumnos, un nuevo rol que ha sido introducido en la nueva Ley de Educación (LOMLOE), y en la Ley de Protección de la Infancia (LOPIVI). "Esta figura se encarga de supervisar el plan de convivencia y de realizar actividades de prevención”, explica Carmen Acuña, directora del colegio Santa Catalina de Majadahonda. En concreto, el coordinador de bienestar y protección asesora al profesorado “para combatir temas de acoso, ciberbullying o violencia doméstica", subraya Acuña. Gonzalez-Pola sostiene por su parte que esta figura tiene un papel fundamental en el centro ya que se ocupa de “detectar, aconsejar y orientar a todo el claustro de profesores y a la dirección de qué es lo que se debe hacer con la familia”.

Investigación y seguimiento de Servicios Sociales Tras la detección de un posible caso de violencia doméstica, el centro educativo lo deriva a las autoridades y a los Servicios Sociales, y en los casos más graves se avisa a los servicios sanitarios. Una vez que desde los Servicios Sociales son conocedores del caso, “se investiga y se valora cuál es el riesgo y se proponen las medidas que se deben de seguir”, explica a RTVE.es Maite Martínez, directora del Centro de Atención a la Infancia de Carabanchel. “El menor maltratado siente miedo, terror y soledad“ Martínez destaca que desde el CAI se valoran dos tipos de riesgo, el primero de ellos sería uno moderado, "en el que se detectan ciertos problemas pero hay intención o colaboración por parte de los padres" para mejorar la situación. El segundo es cuando se da un caso de riesgo grave o desamparo, ante lo que “se acortan los procesos y lo que primero se busca es proteger al menor", explica la directora del Centro de Atención a la Infancia de Carabanchel. Martínez concluye que desde el CAI se trabaja en la reunificación de la familia, estudiando y valorando el interés y la voluntad de los progenitores para corregir la situación. "En la mayoría de los casos hay un buen retorno al hogar de los menores, ya que se entiende que es donde mejor están, salvo que haya una desprotección grave", sostiene.