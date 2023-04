Si las elecciones en Baleares se celebrasen hoy, el PP sería el partido más votado, pero no lograría ni por sí mismo ni con el apoyo de Vox formar gobierno en el archipiélago, ya que les faltaría un escaño para sumar juntos los 30 diputados que significan la mayoría absoluta en el Parlamento balear, según el promedio de encuestas elaborado por DatosRTVE. Sin embargo, el margen es muy ajustado, ya que ese mismo diputado es el que ahora mismo tiene el bloque que entregó el gobierno autonómico a PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca para reeditar el pacto.

Sin embargo, todo podría depender en la práctica de a qué bloque decidiesen apoyar los regionalistas de El Pi, que podrían inclinar de manera decisiva la balanza del signo político del futuro Ejecutivo balear.

Cómo van las encuestas en Baleares

Con una diferencia de más de siete puntos respecto al PSOE, el PP lidera las encuestas de las elecciones del 28M en Baleares. Los populares recibirían el 30,7% de los votos frente al 23,6% que iría para los socialistas, de acuerdo con el promedio de encuestas de DatosRTVE.

Vox supera en cuatro puntos la intención de voto que acumula Mes per Mallorca, que crece al 9,4%, mientras que Unidas Podemos se conforma con un 8%, según los sondeos, y El Pi superaría el 6%. La barrera electoral del 5% de porcentaje necesario para acceder al Parlamento del archipiélago dificulta el escenario electoral de Ciudadanos, Mes per Menorca y Gent per Formentera (GxF). No obstante, los dos partidos regionales podrían verse beneficiados de la atribución de escaños por circunscripciones insulares para obtener representación parlamentaria.

Las encuestas constataron el sorpasso del PP al PSOE en Baleares a finales de 2022 y el partido liderado por Marga Prohens no ha hecho más que crecer desde entonces, según la media de los sondeos de DatosRTVE. Los apoyos de los socialistas han caído hasta su nivel más bajo desde octubre del año pasado, cuando los populares también les aventajaban en los sondeos.

Pese a una tendencia ligeramente a la baja, el tercer puesto en los sondeos lo sostiene Vox, en la candidatura encabezada por Jorge Campos, por delante de Unidas Podemos, en lo que se refiere a los partidos de ámbito nacional. La formación morada también se ha visto superada por Mes per Mallorca.