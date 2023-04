El Hospital Vall d'Hebron realiza el primer trasplante robótico de pulmón sin abrir el tórax

El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha llevado a cabo con éxito el primer trasplante pulmonar con cirugía completamente robótica a través de una nueva vía, una pequeña incisión debajo del esternón por la que se retira el pulmón enfermo y se introduce el nuevo, sin necesidad de romper el tórax.

De esta manera, el centro sanitario ha llevado a cabo un doble hito, ya que se trata de una técnica mínimamente invasiva y, además, se ha creado un nuevo acceso por donde sacar los pulmones enfermos e introducir los pulmones nuevos. Concretamente, la nueva vía de acceso se ha obtenido por la parte inferior del esternón, mediante una incisión de ocho centímetros, justo por encima del diafragma. Así, por primera vez no se ha tenido que hacer una gran apertura separando costillas y abriendo el tórax, que hasta ahora era la única opción disponible.

Esta operación pionera se realizó en un hombre de 65 años que necesitaba el trasplante de un pulmón a causa de una fibrosis pulmonar y que se hizo gracias a la intervención multidisciplinaria de profesionales de diferentes servicios del Hospital Vall d’Hebron.

“La nueva técnica quirúrgica nos permite cortar únicamente un tramo pequeño de piel, grasas y músculos, una herida que cicatriza con facilidad, mucho más segura y que en este primer paciente prácticamente no ha producido dolor. Se trata de un hito histórico que creemos que mejorará la vida de miles de pacientes”, asegura el jefe del servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar del hospital, Albert Jauregui, quien ha detallado que, al ser mínimamente invasiva, esta técnica es "menos dolorosa y menos agresiva" que el abordaje tradicional de la intervención.

Mejora del postoperatorio

Además, abrir el tórax tiene un postoperatorio "muy delicado" y las personas trasplantadas toman una medicación que deprime el sistema inmunológico de por vida para no rechazar los nuevos órganos, mientras que la nueva técnica requiere menos días de ingreso, menos complicaciones y menos comorbilidades.

Los cirujanos realizaron una incisión de ocho centímetros en la piel por debajo de la xifoide y por encima del diafragma, una apertura suficiente para que pasen los pulmones, tanto de entrada como de salida, porque la piel en esta zona es muy elástica a diferencia de la piel de las costillas. Una vez hecha esta incisión, la operación fue robótica: introdujeron cuatro brazos del robot Da Vinci por cuatro pequeños orificios de 8 a 12 milímetros y extrajeron el pulmón enfermo del paciente por la herida subxifoide.

Jauregui ha remarcado que la cicatrización "fue muy rápida" y el paciente prácticamete no tuvo dolor, a diferencia del procedimiento habitual que sí que tiene un postoperatorio más doloroso. El paciente, Xavier, ha agradecido al donante del órgano y a los equipos profesionales que le han intervenido: "No me duele, estoy encantado con todo", ha celebrado.

Al ser preguntado por si a partir de ahora realizarán esta técnica a todos los pacientes que requieren un trasplante de pulmón en Vall d'Hebron, Albert Jauregui ha descartado este escenario y ha explicado que primero la ofrecerán a unos candidatos concretos que están en lista de espera.

Para el jefe del Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar del hospital "es muy complicado decir cuándo una técnica estará completamente perfeccionada y disponible", y ha previsto realizar el primer trasplante bipulmonar con esta técnica en unos meses. "No se tiene que quedar sólo en Vall d'Hebron, se tiene que expandir", ha resaltado Jaurgui, que ha valorado que, si pueden ayudar a más gente compartiendo esta técnica con otros centros hospitalarios, este es el objetivo más importante.