'Anticlímax', un premiado corto sobre el final del amor y la incomunicación en la pareja

Anticlímax, un cortometraje de Néstor López y Óscar Romero que habla sobre el final del amor y la pasión, sobre la rutina y la incomunicación en la pareja, promete ser uno de los grandes cortos de este 2022. De momento ya ha conseguido la Biznaga de Plata al mejor cortometraje de ficción en el Festival de Málaga y dos galardones en la Semana de Cine de Medina del Campo (Mejor cortometraje y fotografía). Encabezando esta noticia tenéis un fragmento, en primicia, del corto.

Protagonizado por los veteranos Manolo Solo y Belén López, y los jóvenes Jorge Clemente y Alicia Armenteros, Anticlímax cuenta la historia de Jaime y Rocío, un matrimonio instalado en la rutina. Hace mucho que la pasión que hubo entre ellos desapareció, pero nunca han sido capaces de afrontarlo. Una noche se quedan dormidos y empiezan a soñar. Entonces tendrán que enfrentarse a esa verdad que, hasta ahora, han sido incapaces de afrontar.

Óscar Romero (director y guionista) nos comenta cómo nació este corto: "La idea surgió, como tantas otras ideas, de forma anecdótica: mi pareja de aquella época solía hablar mientras dormía. Una noche, me di cuenta de que una frase suya se había introducido en mi sueño y lo había alterado. Al despertar, pensé que podía ser un buen punto de partida para un guion".

"Como guionista -continúa-, quería profundizar en la vida de esas parejas que se conforman, se abandonan con el paso de los años y que se limitan a dejar que el tiempo pase. Lo que tanto Néstor como yo tuvimos claro desde que nos sentamos a planificar cómo queríamos contar esta historia, es que íbamos a huir de los clichés y que procuraríamos aportar nuestras visiones para, en la medida de lo posible, contar algo universal de forma diferente".

"Sin la pasión, el amor es imposible"

Preguntamos a Néstor (director, coproductor y montador) ¿Qué queda del amor cuando desaparece la pasión? "Creo fervientemente que es imposible el amor sin la pasión. Pasión en general, no solo por la otra persona, si no también en la

vida. Cuando desaparece la pasión, queda el cariño, que se mantiene siempre y cuando exista el respeto. Cuando esto se va al traste, entonces ya no queda mucho que hacer. Hay que salir con personas apasionadas. Eroticemos la pasión, por favor".

En sus sueños los protagonistas recuerdan su primer beso. "Los recuerdos no sirven para mantener el amor, solo para que sobreviva -asegura Néstor-. Pero no tenemos relaciones para sobrevivir, sino para vivir, así que no podemos vivir solo de recuerdos".

"El amor se trabaja constantemente -conluye Néstor-. No vale con quererse y dejarse ir, hay que trabajar por entenderse. Cuando recurrimos a los recuerdos del pasado creo que ya vamos mal en el presente, trabajar el presente es porque te interesa construir para el futuro, y los recuerdos llegan hasta donde llegan".