La polémica está servida. La noticia del nacimiento de la nieta de Ana Obregón casi tres años después de la muerte de su hijo, Aless Lequio, ha despertado el debate nacional sobre la paternidad post mortem.

Más allá de la controversia ética que está inundando las redes sociales, la pregunta principal que ahora muchos se hacen es si esta práctica es legal y de qué forma en España y en países como Estados Unidos, donde ha venido al mundo la pequeña.

En RTVE.es te contamos todo sobre lo que dice la ley y otros casos mediáticos de fecundación tras el fallecimiento.

El Supremo de EE.UU. respalda la paternidad 'post mortem'

En EE.UU., un país dividido en estados federales, la gestación subrogada está permitida en lugares como California o Washington, situación similar en el caso de la paternidad post mortem. El Tribunal Supremo, además, la respalda e incluso acepta la extracción de semen después de la muerte.

En mayo de 2019, el Supremo estadounidense dictaminó que los padres de un cadete de la academia militar West Point que falleció en marzo podían usar esperma extraído de su cuerpo "sin restricciones" para cumplir el deseo de su hijo de ser padre y continuar el apellido.

El joven se llamaba Peter Zhu y tenía 21 años cuando fue declarado con muerte cerebral tras un accidente de esquí. Al ser donante de órganos, su cuerpo se mantuvo con vida hasta el 1 de marzo, cuando sus padres obtuvieron una orden judicial para la recuperación de su esperma pese a que el cadete no había dejado por escrito su voluntad de ser padre.

“Aunque Peter no declaró expresamente que quería que su esperma se usara con fines reproductivos, si sus padres deciden hacerlo en el futuro no dañaría su memoria”, expresó entonces el juez, según recogió The New York Times.

Un año antes, en 2018, la Sociedad Americana de Reproducción Asistida ya se pronunció sobre el uso de gametos después del fallecimiento del donante y estableció que este era "éticamente justificable" si el difunto lo había autorizado por escrito. No obstante, lo recomendó exclusivamente para los casos en los que la pareja o el cónyuge con vida es quien realiza la solicitud.