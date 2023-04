Ciberseguridad: las mujeres sólo representan un 22% en uno de los sectores con más demanda de empleo

La ciberseguridad es uno de los sectores tecnológicos con más demanda de empleo. Sin embargo, en 2022, las mujeres eran sólo el 22% de los trabajadores en este campo. ¿Por qué son tan pocas? "Los estereotipos nos llevan a pensar que la persona que se dedica a la ciberseguridad es un hombre, joven, muy oscuro, en un sótano, con una capucha, Si lo buscamos en internet, vemos ese tipo de imágenes, esa clase de estereotipos", afirma Sara García, responsable de talento de INCIBE.

En un mundo cada vez más tecnológico, el sector de la ciberseguridad cobra mayor importancia. Cada 39 segundos se produce un ciberataque y el 94% de las empresas españolas ha recibido un intento de robar sus datos, según últimos estudios. A pesar del reconocimiento universal de que la diversidad es beneficiosa dentro de las empresas, el sector tecnológico, y en concreto el de la ciberseguridad, sigue estando rezagado en lo que respecta a la inclusión de género. "La imagen que todos tenemos en mente sobre las personas que se dedican a la ciberseguridad es un perfil muy técnico, muy especializado, que tiene muchos conocimientos de informática, pero lo cierto es que hoy en día no es necesario todo eso para ser un 'hacker' o para ser una persona que se dedica a la ciberseguridad", asegura Beatriz Gómez, inspectora jefa de la Unidad Central de Ciberdelicuencia.

La industria quiere talento

Desde INCIBE se intenta acortar la brecha digital de género, con programas como ‘Despega’, para incrementar la visibilidad femenina en el sector, con citas como #MujeresCiber o iniciativas como 'Academia Hacker' y los 'European Cyber Security Challenge'. Además, tienen en previsión la inversión de 5,5 millones de euros en este año en programas de mentorización y formación para impulsar el talento femenino. "La ciberseguridad ahora mismo está en todos los trabajos. Hay profesiones tecnológicas y no tecnológicas que tienen que tener la ciberseguridad en mente. Por ejemplo, si nos vamos a Sanidad, hay cirugías que se hacen ya con ordenadores, y, por supuesto, el médico que trabaja con ese ordenador o la persona que gestiona ese ordenador tiene que saber de ciberseguridad, tiene que saber qué hacer para que ese sistema no se vea comprometido."

09.31 min Las amenazas de la red y cómo protegernos

Por su parte, María Riesco, ingeniera de Telecomunicaciones, desmonta clichés sobre el trabajo en ciberseguridad. "La tecnología no es sólo trabajar con máquinas sino que va sobre personas. Son muy válidas todas esas sinergias de la tecnología con otros sectores: con el sector humanista, con el sector social. Me quiero poner como ejemplo para todas las que vengan detrás, porque yo me he pasado años diciendo que me había equivocado de carrera porque no me veía reflejada. Realmente, no soy de estar encerrada programando, con máquinas, simplemente, sino que soy más de estar con personas, soy muy sociable. A día de hoy, todos sabemos que la tecnología no es sólo interactuar con máquinas sino que la tecnología da sustento a servicios que son para las personas".