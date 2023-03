Tres detenguts a Palma per robar una casa mentre la família dormia

Agents de la Policia Nacional amb col·laboració amb la Policia Local de Palma han detengut tres persones de 34, 42 i 45 anys com a presumptes autors de dos robatoris amb força a un domicili i a un local comercial. Els fets s'han produït durant la matinada de dimarts a un carrer del barri del Mercat de Palma. La centraleta del 091 va rebre una telefonada per part dels moradors de la casa que alertaven que algú havia entrat a ca seva mentre dormien.

Recuperen els objectes robats

La dona explicà a la Policia que el seu marit havia sortit al carrer per intentar localitzar els ordinadors amb el geolocalitzador. Les patrulles localitzaren l'home a un carrer pròxim on havia localitzat algunes persones, que en aquell moment no duien cap objecte damunt. Els policies varen poder esbrinar que havien amagat els objectes robats i trobaren dins una paperera i un contenidor dures carteres propietat de la família. A més, a un quarto de comptadors d'un edifici veí trobaren cinc ordinadors, tres tauletes, un llibre electrònic, dos altaveus, i altres objectes de valor. També pogueren recuperar un telèfon mòbil d'alta gamma i els estris que varen fer servir suposadament per cometre el robatori. Entre els objectes recuperats hi havia també una bicicleta.