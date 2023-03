Un equipo de científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona ha hallado una proteína clave para que los linfocitos puedan ejercer su función antitumoral.

Concretamente, la investigación, publicada en la revista The EMBO Journal, asegura que la proteína CPEB4 permite a estas células inmunes adaptarse al estrés crónico generado por la secreción de citocinas, esencial para que adopten su función y puedan eliminar las células cancerosas.

CPEB4 protein is essential for maintaining the antitumour function of T lymphocytes



CPEB4 allows immune cells to adapt to chronic stress and adopt their effector function, to kill cancer cells



In The EMBO Journal by Mendez Lab

➡️https://t.co/iXpDMeK7eP#IRBScience

��(1/3) pic.twitter.com/iB7zkC1782“