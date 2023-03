La lista de instituciones que han prohibido el uso de TikTok a sus trabajadores no deja de aumentar. Esta semana se han sumado Países Bajos y Francia, que la han vetado en los móviles de los funcionarios gubernamentales, así como la BBC, que ha aconsejado a sus periodistas desinstalar la red social. Según han asegurado, detrás de estos vetos se encuentra una enorme preocupación por la ciberseguridad y la utilización de los datos. Muchos expertos, sin embargo, recuerdan que TikTok no es la única plataforma que comercializa con ellos.

“En general, todas las aplicaciones tienen esta problemática, y TikTok ni siquiera es la que más permisos pide”, advierte al respecto el hacker ético y cofundador de BeeHackers, Ramón Salado. La cuestión entonces es la “desconfianza” que provoca China. La sede de la empresa matriz de la red social, ByteDance, se encuentra en Pekín y está presuntamente relacionada con el Partido Comunista, lo que genera el “gran temor” de que “los datos recopilados por la plataforma de los teléfonos corporativos puedan ser compartidos con el Gobierno chino”, ha detallado por su parte la BBC.

Aunque no hay por el momento pruebas sólidas de dicha relación -Canadá ha iniciado incluso una investigación este 2023- la “mala fama” de TikTok en materia de ciberseguridad se debe a ciertos incidentes que van desde el espionaje a periodistas hasta comunicados de la propia red social. Descubrimientos que han hecho que esta semana el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, llegase a asegurar que la aplicación es una "amenaza" para la seguridad nacional que "debe terminar de una forma u otra".

Por su parte, TikTok ha negado las acusaciones recientemente en el Congreso de EE.UU., donde su consejero delegado, Shou Zi Chew, respondió: "No creo que espiar sea la forma adecuada de describirlo", ante la pregunta sobre si ByteDance ha vigilado a estadounidenses.

La polémica en torno a TikTok continúa este marzo, y se ha extendido a los medios de comunicación. La emisora ​​de servicio público de Dinamarca , DR, ha desaconsejado a su plantilla que tenga la red social en sus teléfonos de trabajo, decisión adoptada por las advertencias del Centro de Seguridad Cibernética del país. Los periodistas que necesitan acceso a la aplicación deben pedir permiso para usar lo que el personal llama "teléfonos TikTok". Esta semana, además, la BBC se ha convertido en el segundo medio en pedir a sus empleados que no la necesitan para trabajar que la eliminen de sus móviles.

Ese mismo año, también el Gobierno de Estados Unidos liderado entonces por Donald Trump prohibió el uso de TikTok y We Chat , medida que fue paralizada por la Justicia y que, finalmente, Joe Biden revocó en 2021 . No obstante, el mandatario instó a abrir una investigación para identificar riesgos de seguridad y en diciembre TikTok quedó vetado en la Cámara de Representantes y el Gobierno federal. Una acción que han adoptado también estados como Texas, Alabama o Tennessee, así como instituciones como la Universidad de Florida

Acceso remoto desde China y otros "incidentes sospechosos"

TikTok comenzó su expansión por el mundo a partir de 2018, pero la pandemia de coronavirus y su confinamiento desató las cifras de usuarios. Es más, en 2021 TikTok superó a Google como el sitio web más popular a nivel mundial, según señala el análisis Year in Review de Cloudflare. Pero durante estos últimos años no han crecido solo los cibernautas registrados en la red social, sino también los recelos en torno a ella por una serie de "incidentes sospechosos", apunta el medio británico.

El más reciente sucedió el pasado mes de diciembre, cuando la plataforma reconoció en un comunicado que había espiado a dos periodistas estadounidenses que investigaban la plataforma. Entonces, la empresa aseguró que condenaba "con firmeza" las actuaciones de los empleados y que habían sido despedidos los responsables, pero el suceso provocó que el Departamento de Justicia estadounidense abriese una investigación aún en proceso.

01.21 min Vetos internacionales a TikTok

Ese incidente incrementó la desconfianza en torno a la principal preocupación que envuelve a TikTok, el manejo de los datos. De acuerdo al experto en tecnología y editor de Xataka Iván Linares, el problema es que "no se sabe a ciencia cierta hacia donde van los datos de los usuarios". La propia red social hizo público en noviembre que aunque los de los europeos se almacenan en Estados Unidos y Singapur, se permite también a empleados de Brasil, Canadá, China, Israel, Japón, Malasia, Filipinas y Corea del Sur acceder remotamente "con sujeción a una serie de controles de seguridad sólidos".

Lo anterior sumado a la circunstancia de que la sede de su empresa matriz, ByteDance, se encuentra en Beijing, genera importantes temores sobre la posible injerencia del Gobierno chino. EE.UU. ha llegado incluso a amenazar a la compañía china con prohibir la plataforma a nivel nacional si no vende sus acciones, apuntan informaciones de The Wall Street Journal. Bruselas, por su parte, se reunió en enero con el consejero delegado de la empresa, Shou Zi Chew, y le manifestó su intención de prohibir su uso en la UE si no evita, entre otras cosas, que los datos de los usuarios "se cedan a terceros países".

“Hay estados que se consideran amigos y que no preocupan“

Por su parte, el codirector del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad, Álvaro Ortigosa, añaden la importancia de la geopolítica en dicho rechazo internacional, tal y como ha denunciado TikTok. "Todos los países tienen la capacidad de espiarse, pero hay estados que se consideran amigos y que no preocupan", situación que sucede a la inversa con China. La OTAN, de hecho, en su nuevo concepto estratégico aprobado el pasado año en Madrid, señala a China por primera vez como un "desafío" y "principal rival sistémico". "Nos genera mucha más confianza lo que viene de EE.UU. que lo de China pese a que se han dado casos como el de WikiLeaks" insiste también el hacker ético Ramón Salado.