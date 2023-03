"Se han detectado casos generalizados de acoso, discriminación, homofobia institucional, misoginia y racismo, así como otros comportamientos inaceptables". Así se ha descrito a la Policía Metropolitana de Londres (Met) en un informe independiente divulgado este martes sobre la raíz de los problemas en el seno de la institución. El documento, a cargo de la funcionaria Louise Casey, fue encargado en 2021 a partir del caso de Sarah Everard, la joven británica que fue secuestrada, violada y asesinada por el agente Wayne Couzens, en marzo de ese año.

El informe de 363 folios no descarta que haya más policías en la Met como Couzens: "Las mujeres y los niños no reciben la protección y el apoyo que merecen", zanja la responsable de la investigación, quien considera que esta fuerza debería ser incluso desmantelada si la situación no mejora. Según su análisis, la ciudad de Londres ya no tiene "un servicio de vigilancia vecinal en funcionamiento", mientras que los problemas son particularmente agudos para las minorías étnicas.

"No es nuestro trabajo como ciudadanos mantenernos a salvo de la policía. El trabajo de la policía es mantenernos a salvo. Demasiados londinenses han perdido la fe en la policía", subraya Casey.

Sexismo y misoginia rutinarios El informe ha hallado que la intimidación a las mujeres es generalizada en el cuerpo. "Las oficiales y el personal femenino enfrentan rutinariamente sexismo y misoginia. La Met no ha protegido a sus empleadas o miembros del público de los perpetradores policiales de abuso doméstico, ni de aquellos que abusan de su posición con fines sexuales", puntualiza. Para la funcionaria, a pesar de que la Met dice que la violencia contra las mujeres y las niñas es una prioridad, el problema ha sido tratado de manera diferente a otras formas de violencia. "En la práctica, esto significa que no se ha tomado tan en serio en términos de asignación de recursos", afirma. Desde que esta pesquisa fue puesta en marcha, también salió a la luz el caso del agente David Carrick, condenado por una serie de violaciones, agresiones sexuales y tortura de mujeres. El problema podría ir más allá de la capital. De acuerdo con los datos publicados por el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC), más de 1.500 policías en Inglaterra y Gales han sido acusados de delitos violentos contra mujeres y niñas en los últimos seis meses, esto es, un 0,7% del total, aunque solo 13 fueron apartados de sus funciones. Un policía británico admite haber agredido sexualmente a una docena de mujeres